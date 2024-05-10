慈濟北加園區 5/12三節合一暨浴佛大典

慈濟北加州 園區5月12日舉行「三節合一暨浴佛大典」，虔誠邀請僑胞共同慶祝佛誕節、母親節 、全球慈濟日。祝福天下眾生與佛同等清淨智慧與福德、家家吉祥、天下平安 並 一起來給台灣祈福。浴佛大典不分宗教、種族，凝聚大愛能量成就莊嚴浴佛，讚揚佛德，期盼透過浴佛典禮，啟發人人心中善念，知恩、報恩、利益群生。

英文場次為上午10時(9時45分入場)、中文場次為上午11時15分(上午11時入場)，參加者請於網站上登記，網址為https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbR3dui1D9NpL9mYyLqCFWRebpPSP1ytvfbWoN6yHEf0BGdw/viewform。

另外上午11時至11時45紛將舉行「母親節-親子 體驗」，透過奉茶、親子花道等孝親感恩活動，帶動人人表現孝心，感念雙親養育之恩。子女透過為父母奉茶、花道體驗雙親生養的辛勞；以表現內心對尊長的一分恭敬。在彼此互動中，子女與父母交流情感，體會親情可貴。

名額有限，請從下列選擇一項參加，包含親子花道、親子奉茶、親子護大地，參加者請於網站上登記，網址為https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbR3dui1D9NpL9mYyLqCFWRebpPSP1ytvfbWoN6yHEf0BGdw/viewform。

上午12時至下午1時30分則有「蔬食共善-愛心義賣」，地點在中庭和齋堂。美味蔬食邀請您一起以行動愛地球、護慈善，守護健康茹素、守護慈悲心，同時改變飲食習慣，形成天地的保護膜，減緩地球暖化。並邀請大家響應環保低碳減塑，內用請自備環保餐具，外帶則自備環保餐具及袋子，將提供折扣。

時間：5月12日上午10時至下午1時30分

地點：慈濟北加州分會(地址：2355 Oakland Road, San Jose, CA 95131)