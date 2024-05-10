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世報母親節園遊會 邀僑胞同歡

記者江碩涵／聖荷西報導
世界日報舊金山社5月12日母親節當天，在金山灣區僑教中心舉行「愛喲我的媽」母親節園遊會，與灣區僑胞共度一場母親節歡樂時光。（世界日報提供）
世界日報舊金山社5月12日母親節當天，在金山灣區僑教中心舉行「愛喲我的媽」母親節園遊會，與灣區僑胞共度一場母親節歡樂時光。（世界日報提供）

母親節即將到來，世界日報舊金山社睽違多年，今年終於恢復實體的母親節活動，並於5月12日母親節當天，在金山灣區僑教中心舉行「愛喲我的媽」母親節園遊會，與灣區僑胞共度一場母親節歡樂時光。現場有台灣各式美食、適合大小孩子共同參與的手作教室，以及久違的「廚藝比賽」，得獎者有高額獎金，參加者也人人有獎，有吃有玩相當熱鬧。

世界日報舊金山社總經理李銘濱表示，「愛喲我的媽」母親節園遊會是世界日報在灣區與僑胞共度美好時光的傳統，希望藉由實體園遊會，與灣區讀者、僑胞建立起更緊密的關係，並發揚台灣傳統美食、文化與表演，現場有來自台灣的美食國際巡迴主廚表演拿手絕活，也能讓僑胞嘗到大廚的美食好滋味，這次也非常感謝觀光署、濃豆乳、康寶食品贊助活動。

「愛喲我的媽」母親節園遊會當天有手作教室，由灣區多位教育新創家以及才藝教室聯合帶領手作活動，包括手作康乃馨、童書繪本以及桌遊等。舊金山世界日報2023年中秋嘉年華活動的美食區造成了空前轟動，所有夜市小吃一搶而空，今年世界日報再度邀集美食厰商，全日供應珍珠奶茶、飯糰、酥炸臭豆腐（配台式泡菜）、鐵路豬排便當、九宮格便當、濃豆乳、滷肉飯、大腸包小腸等，讓大家回味台灣美食。

最值得關注的是從上午10時30分就會開始舉行「媽 下手輕點」輕食廚藝比賽決賽，第一名獎金有500美元，獎金相當高，所有參賽者也都能拿到康寶食品贊助的禮卡。廚藝比賽活動現場也有僑委會台灣美食國際巡迴主廚李佳其表演拿手絕活，讓在場僑胞可大快朵頤，品嘗來自桃園喜來登大廚的手藝。

同天也有由北加州台灣同鄉聯合會主辦的FOCA福爾摩沙馬戲團Formosa Circus Art技藝表演，該團於2011年成立，以台灣美麗寶島的驕傲所命名，是台灣第一個以「馬戲」登上法國亞維儂藝術節、英國愛丁堡藝穗節及國家戲劇院的團隊，由於獨特且多元的美學形式，這些年來FOCA受到廣大的海外觀眾的喜愛。

世界日報將在「愛喲我的媽」母親節園遊會邀集美食厰商，全日供應台灣美食。（世界日報...
世界日報將在「愛喲我的媽」母親節園遊會邀集美食厰商，全日供應台灣美食。（世界日報提供）

母親節 灣區 世界日報

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