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台灣華語文學習中心 教Google員工學中文

記者江碩涵／聖荷西報導
Google員工也開始學華語了，而且是向台灣華語文學習中心(TCML)學習。（主辦單位提供）
Google員工也開始學華語了，而且是向台灣華語文學習中心(TCML)學習。（主辦單位提供）

Google員工也開始學華語了，而且是向台灣華語文學習中心(TCML)學中文。TCML北加州台灣會館校長李梅英在Taiwanese Googler Network第二代台裔工程師協調邀請下，5月1日對Google員工開課，這也是台灣華語文學習中心首度為科技公司開設華語科技專班，當晚第一堂課吸引了50位Google員工參加，體驗華語文學習樂趣。

李梅英表示，非常開心有機會來Google開課教學中文，她介紹教師團隊及九周教學內容，並依學員「華語文能力測驗快篩系統2.0」進行初級班、中級班的分班，初級班由教師吳秀君、汪敏娟、李慈瑩授課，中級進階班由李梅英、賴韻文授課，隨後在教師團隊帶領下展開教學課程，兩小時扎實課程後，學員欲罷不能與教師團隊繼續練習對話，反應熱烈。

參與此專班首堂課程、來自德國的Google工程師學員Stefan R.表示，他有很多機會要到亞洲出差，所以特別來學華語，教學讓學華語文變得很有趣，希望未來有一天，能用中文與來自台灣的妻子家人溝通。另一名來自歐洲的學員上完第一堂課後表示，這項華語文課程對工作及生活有幫助，因他已有一定中文基礎，希望能增加更多讀寫內容。與會學員均非常期待後續九周課程。

Google的華語文課程是由金山灣區僑教中心協輔。僑教中心表示，之前已與佛利蒙高中學區成人學校等公立教育體系以及舊金山市立圖書館社教體系合作。

僑教中心主任莊雅淑表示，因應華語文學習熱潮，僑委會在全球各地結合僑校力量成立84所TCML，北加州有8所，矽谷為世界科技之都，知名科技公司林立，非常高興能針對Google員工開設TCML華語科技專班，她也感謝Taiwanese Googler Network的Alan Chou協助。她表示，學習華語是一件充滿樂趣的事，期盼學員在教師多元靈活的教學設計下，享受華語文學習之樂。

Google員工也開始學華語了，而且是向台灣華語文學習中心(TCML)學習。（主...
Google員工也開始學華語了，而且是向台灣華語文學習中心(TCML)學習。（主辦單位提供）

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