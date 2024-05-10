心理健康視訊講座 5/14線上舉行

5月是全美心理、精神健康的宣導月。美國每五個人就有一人受到精神疾病影響，即便社會先進如今日，一般人對精神與心理疾病仍羞於啟齒，諱疾忌醫。根據一份1萬415人參與的大型研究指出，2019年到2020年新冠疫情發生的第一年期間，亞裔被診斷出患有憂鬱症 的概率顯著增加104％，被診斷出患有焦慮症的概率增加了97％。

為了解決僑胞憂鬱症問題，El Camino Health「華人健康促進計畫」去年起推出心理健康 中文講座，5月推出主題「憂在心頭口難開：如何和親友溝通心理健康」，由臨床心理醫師李偉倩主講。李偉倩將與大家討論，什麼是心理健康問題，何種情況要尋求專業協助，以及如何以同理心和傾聽來進行和心理健康有關的對話，才能真正幫助和支持關心的親友。

李偉倩於普度大學取得心理諮商博士、史丹福大學 進行博士後研究，是全國認證臨床心理醫師，擔任美國衛生署心理部SERV委員會（Mental Health Services Research Committee）委員，任教於聖荷西州大。

視訊講座將於5月14日下午5時30分至7時線上舉行，可在網路報名，網址為elcaminohealth.org/chi-events。李偉倩之前講座主題包括情緒管理、其實你可以懂我的心-有效的溝通技巧、自我保重、人際界限、跨越代溝、如何提升與家人的溝通技巧、打造和經營人際關係等視頻可在Youtube上觀看，網址為www.elcaminohealth.org/chivideos。