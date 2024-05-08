萬人遊屋崙街會 比賽唱響社區心聲

主辦方美國華裔精神健康聯盟估計，屋崙華埠街會吸引上萬人參加。（受訪者供圖）

為期兩天的亞太裔傳統月屋崙華埠 街會慶典暨全美陽光精神健康盃歌唱大賽圓滿結束。主辦方美國華裔精神健康聯盟（MHACC）執行長彭一玲（Elaine Peng）7日表示，雖然活動第一天經歷了26年來罕見的「五月暴雨」，但很快雨過天晴，總計上萬人參加街會、欣賞比賽，「好歌唱不停，唱出好心情，也唱響了社區心聲。」

此次活動，現場設置近百個攤位，除了歌唱比賽，還有苗族、泰國等少數族裔的舞蹈，多元文化的交流和碰撞，讓人耳目一新。屋崙芭蕾舞團5日演出精彩的金獎舞蹈「瓷器芭蕾」（Ballet de Porcelaines ），又名「茶壺王子」（The Teapot Prince）曲目。

這是半個世紀來，該芭蕾舞團首次在街會免費展示亞裔 芭蕾舞優秀作品，知名亞裔藝術家Phil Chan創作該作品。Phil Chan致力於消除芭蕾舞中對亞裔的種族主義和冒犯性描述，因為芭蕾舞歷史上排斥亞裔，舞劇以前經常是白人把臉塗黃來扮演亞裔角色，但這些角色無疑都帶有歧視和刻板化。

彭一玲表示，活動得到屋崙市府等機構的大力支持，街會吸引上萬人流。全美精神健康歌唱大賽總共有21個歌手參加，由十個專業評委評審，現場的歌唱水準高超，「之前很多關於屋崙華埠的報導，都是負面的。此次有八個選手專程從外州趕過來，大讚看到不一樣的華埠。可謂歌聲唱響人生，好歌唱不停，唱出好心情，大聲唱出了社區的心聲。」