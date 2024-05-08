萬人遊屋崙街會 比賽唱響社區心聲
為期兩天的亞太裔傳統月屋崙華埠街會慶典暨全美陽光精神健康盃歌唱大賽圓滿結束。主辦方美國華裔精神健康聯盟（MHACC）執行長彭一玲（Elaine Peng）7日表示，雖然活動第一天經歷了26年來罕見的「五月暴雨」，但很快雨過天晴，總計上萬人參加街會、欣賞比賽，「好歌唱不停，唱出好心情，也唱響了社區心聲。」
此次活動，現場設置近百個攤位，除了歌唱比賽，還有苗族、泰國等少數族裔的舞蹈，多元文化的交流和碰撞，讓人耳目一新。屋崙芭蕾舞團5日演出精彩的金獎舞蹈「瓷器芭蕾」（Ballet de Porcelaines ），又名「茶壺王子」（The Teapot Prince）曲目。
這是半個世紀來，該芭蕾舞團首次在街會免費展示亞裔芭蕾舞優秀作品，知名亞裔藝術家Phil Chan創作該作品。Phil Chan致力於消除芭蕾舞中對亞裔的種族主義和冒犯性描述，因為芭蕾舞歷史上排斥亞裔，舞劇以前經常是白人把臉塗黃來扮演亞裔角色，但這些角色無疑都帶有歧視和刻板化。
彭一玲表示，活動得到屋崙市府等機構的大力支持，街會吸引上萬人流。全美精神健康歌唱大賽總共有21個歌手參加，由十個專業評委評審，現場的歌唱水準高超，「之前很多關於屋崙華埠的報導，都是負面的。此次有八個選手專程從外州趕過來，大讚看到不一樣的華埠。可謂歌聲唱響人生，好歌唱不停，唱出好心情，大聲唱出了社區的心聲。」
她希望接下來每年舉辦類似街會和歌唱比賽，以活躍華埠經濟，提高大家對精神健康的認識。
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