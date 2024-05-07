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史密提恩認敗選 16選區議員選戰重啓

記者徐蓓蓓/聖他克拉拉縣報導
聖荷西焦點報曾報導，聯邦眾議員第16選區候選人李卡多（中）競選團隊進行民調了解是否該要求重新計票。（本報資料照）
聖荷西焦點報曾報導，聯邦眾議員第16選區候選人李卡多（中）競選團隊進行民調了解是否該要求重新計票。（本報資料照）

上周三16選區國會議員選舉重新計票結束之後，史密提恩（Joe Simitian)發布聲明承認敗選。進入下一輪的李卡多(Sam Liccardo)和羅達倫（Evan Low)都第一時間發聲盛讚史密提恩。但剛剛進入新的一周，李卡多和羅達倫的競爭似乎就已經開始。

史密提恩在聲明中說：「好消息是16選區漫長痛苦的計票結束了！不怎麼好的消息是：我們票數不夠。我輸了，我承認。」史密提恩表示相信整個程序，並且接受最終結果。他說：「我很失望，但並不悲傷。」

史密提恩表示自己在個人層面上的失望是因為無法繼續參加11月的最終決選和進入國會。也因為沒能為這麼多貢獻了時間、精力和資源的支持者贏得選舉而失望。但坦率的說，也是因為失去了給國會帶來全新變革的機會。但自己並不悲傷，因為還有「一個美好的人生，一個美好的妻子和在縣府令人滿意的工作。」

史密提恩祝賀了羅達倫和李卡多，稱自己已經和兩位交流過並祝福他們。同時期待看到他們接下來精彩的競選活動。

不負史密提恩所望，羅達倫方面周一（6日）一早就發布聲明，稱自己已經獲得了聖他克拉拉縣議會除史密提恩之外的其他四位現任議員的支持。值得注意的是除艾倫伯格（Susan Ellenberg)此前出現在羅達倫的競選夜派對上，李洲曉（Otto Lee)此前是支持史密提恩的。

而李卡多早在5月2日就發佈一項Lake Research Partners的民意測驗，稱在11月大選中李卡多對決羅達倫的狀況下，李卡多要領先羅達倫12個百分點。似乎印證了此前李卡多團隊在民調兩人對決比三人對決更有利於李卡多的情況下決定重新計票的傳聞。

此前業界普遍認為3人同時角逐的局面對羅達倫比較有利。因為李卡多和史密提恩同屬溫和派民主黨人，又同為年長白人男性。李卡多和史密提恩之間對溫和派選民會產生激烈的爭奪。而羅達倫是唯一的亞裔和年輕的進步派民主黨人。三人競逐的話，羅達倫的贏面會更大。

民主黨 亞裔 民調

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