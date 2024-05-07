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屹立99年「大明星劇院」重新翻修 嶄新面貌重振舊金山華埠

記者楊逸辰／綜合報導
有近100年歷史的大明星戲院，經翻修和清潔，重新煥發活力。（大明星戲院官網）
有近100年歷史的大明星戲院，經翻修和清潔，重新煥發活力。（大明星戲院官網）

根據NBC Bay Area報導，當人們慶祝亞裔美國人與太平洋島民傳統月時，不妨可以注意一下，舊金山華埠中心一座擁有近100年歷史的劇院──大明星戲院（The Great Star Theatre）。這座歷史悠久的劇院位於傑克遜街，是一家非營利組織，疫情以來進行了大規模的翻修和清潔，重新煥發活力，成為振興社區的重要推手。

大明星戲院建於1925年，裡面擁有展覽海報、設備和400多個紅色座位，戲院的新主人是平科姆(Roger Pincombe)和朱(Alice Chu)，他們將每個座椅都重新裝飾，但大致與近100年前相同。武術傳奇人物李小龍曾去過這個戲院，朱說：「李小龍的父母以前常常在這個舞台上表演，他常在巷子裡或後台等他們。」

這對夫婦2021年夏天重新開放了劇院。大明星劇院已經舉辦了數百場不同的演出，比如為當地社區表演的中國戲曲、有世界鋼管舞冠軍表演的「垂直秀」和廣受歡迎的「星際大戰」滑稽模仿秀。

平科姆說：「能夠實現這種平衡是令人興奮的，既為社區提供社區空間，又將人們帶入社區，這對社區中的其他人都有幫助。」

如需了解大明星戲院即將推出的節目，可上網greatstartheater.org查詢更多資訊。

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