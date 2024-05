北加世華分會快閃 挺台進WHA

挺台灣進世衛社團在金門大橋舉辦快閃活動。(記者楊逸辰/攝影)

世界華人工商婦女企管協會北加 州分會4日聯合北加州 台灣工商會聯合在舊金山多個景點與市區舉行「挺台灣進世衛快閃活動」參與者手持國旗、文宣聲援台灣,向美國社區傳遞加入WHA 決心,吸引其他族裔民眾及遊客加入。由於快閃活動在多個地點出現,並以活潑方式和現場人士互動,是例來聲援行動最吸睛的一次。

雖然活動當日陰雨綿綿,參與活動成員成員仍不畏風雨,在北美台商聯名譽總會長吳怡明醫師伉儷、世華北加分會會長高椿惠、北加台灣工商會會長黃俊肇等人帶領下,前往阿拉米達渡輪口Main Street Alameda 站,渡輪上,金山渡輪大廈(Ferry Building)、Pier39 漁人碼頭、金門大橋、叮噹車站等地,大家手持中華民國國旗和Support Taiwan′s participation in the WHA and WHO及Health for All Taiwan can help宣傳橫幅,吸引美國及其他族裔的遊客或行人加入,共同聲援臺灣參與世界衛生大會。主辦單位特別製作貼有本年WHA主視覺礦泉水分送各地社區民眾及遊客,不僅宣揚台美友好,也展示支持台灣加入WHA決心。

僑務委員魏德珍亦參與了當天的活動。

吳怡明表示,台灣加入WHA對全球健康安全有正面助益,希望透過活動喚起更多社區人士對這個議題重視。高椿惠表示,這是一次難忘的活動,世華和商會團結為支持台灣加入WHA貢獻心力,台灣的醫療系統非常先進完整,醫療的技術和能力也很強,台灣在疫情期間,防疫的工作更是名列世界前茅、有目共睹。

黃俊肇說,擁有這樣優秀衛生防疫系統的台灣,沒辦法加入世界衛生組織實在是世界公衛防疫網的一大損失。所以此次快閃活動,正是希望向主流社區宣傳「台灣需要WHO,WHO也需要台灣」。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑代表僑委會感謝吳怡明、世華北加州分會及北加州台灣工商會對臺灣相挺。她表示,台灣一直善盡世界公民責任,填補全球衛生地理空白,讓台灣參與世界衛生大會刻不容緩。