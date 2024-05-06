北加世華分會快閃 挺台進WHA
世界華人工商婦女企管協會北加州分會4日聯合北加州台灣工商會聯合在舊金山多個景點與市區舉行「挺台灣進世衛快閃活動」參與者手持國旗、文宣聲援台灣，向美國社區傳遞加入WHA決心，吸引其他族裔民眾及遊客加入。由於快閃活動在多個地點出現，並以活潑方式和現場人士互動，是例來聲援行動最吸睛的一次。
雖然活動當日陰雨綿綿，參與活動成員成員仍不畏風雨，在北美台商聯名譽總會長吳怡明醫師伉儷、世華北加分會會長高椿惠、北加台灣工商會會長黃俊肇等人帶領下，前往阿拉米達渡輪口Main Street Alameda 站，渡輪上，金山渡輪大廈（Ferry Building）、Pier39 漁人碼頭、金門大橋、叮噹車站等地，大家手持中華民國國旗和Support Taiwan′s participation in the WHA and WHO及Health for All Taiwan can help宣傳橫幅，吸引美國及其他族裔的遊客或行人加入，共同聲援臺灣參與世界衛生大會。主辦單位特別製作貼有本年WHA主視覺礦泉水分送各地社區民眾及遊客，不僅宣揚台美友好，也展示支持台灣加入WHA決心。
僑務委員魏德珍亦參與了當天的活動。
吳怡明表示，台灣加入WHA對全球健康安全有正面助益，希望透過活動喚起更多社區人士對這個議題重視。高椿惠表示，這是一次難忘的活動，世華和商會團結為支持台灣加入WHA貢獻心力，台灣的醫療系統非常先進完整，醫療的技術和能力也很強，台灣在疫情期間，防疫的工作更是名列世界前茅、有目共睹。
黃俊肇說，擁有這樣優秀衛生防疫系統的台灣，沒辦法加入世界衛生組織實在是世界公衛防疫網的一大損失。所以此次快閃活動，正是希望向主流社區宣傳「台灣需要WHO，WHO也需要台灣」。
金山灣區僑教中心主任莊雅淑代表僑委會感謝吳怡明、世華北加州分會及北加州台灣工商會對臺灣相挺。她表示，台灣一直善盡世界公民責任，填補全球衛生地理空白，讓台灣參與世界衛生大會刻不容緩。
第77屆世界衛生大會( WHA）將於5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行，過去台灣因為中國政治干擾已有多年被排除在世界衛生組織及世界衛生大會之外。
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