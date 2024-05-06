慶祝母親節 愛心媽媽表揚大會
全美中華婦女會和中國國民黨美西直一分部5日舉行母親節愛心表揚大會。表彰了卓春美、馬蒨君、李新文、陸淳麗、洪文淑、彭樂雲、韓慧英、陳秀珊等8位愛心媽媽。
表揚大會還由樂舞者、康鶴耆英中心舞蹈研習班、彩虹甜心舞群、風中之雨、中華演藝學院、加州排舞協會等進行了特別節目表演。駐舊金山經文處處長賴銘琪、僑教中心主任莊雅淑等也出席了活動，並為愛心媽媽頒發表揚狀。
「愛心媽媽表揚大會」主席儀容介紹了愛心媽媽表揚大會的歷史。她感謝沈慧在2011年創辦「表揚大會」，無私奉獻，成功完成每一次愛心媽媽活動。她說：「今年是愛心媽媽表揚大會的第14個年頭，非常感謝大家的支持，讓我們可以表揚這麼多優秀的媽媽。」
賴銘琪祝福在場所有的媽媽「母親節快樂！」他也提醒6月的第3個禮拜天是父親節。還提到很多男性告訴他不論自己有多麼成功，但有兩個人的話一定要聽–「一個是自己的母親，一個是自己孩子的母親。」
賴銘琪說：「女人本弱，為母則強。」有再多的艱難險阻都會一肩扛下，因為再怎麼苦都不能苦到小孩子。再怎麼窮也要讓小孩子受教育。
莊雅淑感謝直一分部和中華婦女會每年舉辦活動表揚北加州的愛心媽媽們。她說母親肩負著照顧家庭未來的重任，有媽媽在的地方就有家的溫暖，就有愛的故事。祝福所有的媽媽「母親節快樂！」
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