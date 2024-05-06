慶祝母親節 愛心媽媽表揚大會

媽媽充滿活力的舞蹈表演。（記者徐蓓蓓/攝影）

全美中華婦女會和中國國民黨美西直一分部5日舉行母親節 愛心表揚大會。表彰了卓春美、馬蒨君、李新文、陸淳麗、洪文淑、彭樂雲、韓慧英、陳秀珊等8位愛心媽媽。

表揚大會還由樂舞者、康鶴耆英中心舞蹈研習班、彩虹甜心舞群、風中之雨、中華演藝學院、加州 排舞協會等進行了特別節目表演。駐舊金山 經文處處長賴銘琪、僑教中心主任莊雅淑等也出席了活動，並為愛心媽媽頒發表揚狀。

「愛心媽媽表揚大會」主席儀容介紹了愛心媽媽表揚大會的歷史。她感謝沈慧在2011年創辦「表揚大會」，無私奉獻，成功完成每一次愛心媽媽活動。她說：「今年是愛心媽媽表揚大會的第14個年頭，非常感謝大家的支持，讓我們可以表揚這麼多優秀的媽媽。」

賴銘琪祝福在場所有的媽媽「母親節快樂！」他也提醒6月的第3個禮拜天是父親節。還提到很多男性告訴他不論自己有多麼成功，但有兩個人的話一定要聽–「一個是自己的母親，一個是自己孩子的母親。」

賴銘琪說：「女人本弱，為母則強。」有再多的艱難險阻都會一肩扛下，因為再怎麼苦都不能苦到小孩子。再怎麼窮也要讓小孩子受教育。