米慎社區領袖何保行競選市議員 總部設咖啡品牌Philz舊址

在米慎Philz咖啡店的創始店舊址，何保行開啟了市議員的競選活動，數百人到場支持。（記者王子涵/攝影）

舊金山 米慎區社區領袖何保行（Roberto Hernandez）5日在當地咖啡 品牌Philz創始店面的舊址，開啟了第九區市議員的競選活動。該區現任市議員盧凱麗（Hillary Ronen）即將在11月屆滿卸任。

米慎區24街3101號是Philz咖啡店的創始店面，自2003年起就在此營業，去年10月16日被迫關閉，其總部也遷往屋崙市。何保行計畫利用該空間，作為自己的競選總部，並結合手工藝品、餐廳和咖啡機等快閃店元素，持續到11月5日的選舉日。他希望競選總部不僅僅與政治相關，更要延伸到社區的每一個空間，讓居民表達需求和關切。

他主要關注的問題包括住房、失業、遊民和芬太尼危機。

何保行的母親於1955年從尼加拉瓜來到舊金山，從此在米慎區生活。何保行是美洲本土文化和藝術（CANA）的執行長，米慎社區健康中心、米慎商人聯會委員。在競選該區市議員的8位候選者中，何保行在當地居住的時間最長。

何保行是拉丁裔特別工作組的創始人之一，在當天的競選中，他佩戴著一頂墨西哥 傳統帽子與支持者見面。小商業主出身的他，是小商業經濟的支持者，他認為應減少小商業需支付的費用，削減「繁文縟節」，簡化申請流程。

何保行曾經沾染毒品，並且是個酗酒者，今年是他成功戒毒戒酒的28年。他對吸毒者的經歷有切身的體會，他認為應該幫助更多成癮者送入治療計畫，提供更多公共服務。

何保行將自己描述為一個合作者，他尊重企業、生計和社區。「我不僅是個政客，也是一個合作者。」