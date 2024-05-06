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南灣12僑團聯署聲援 獲其他族裔人士支持

記者李宗敏 / 聖荷西報導
南灣12個台灣僑界社團聯署聲援台灣參加世界衛生大會。（記者李宗敏 / 攝影）
南灣12個台灣僑界社團聯署聲援台灣參加世界衛生大會。（記者李宗敏 / 攝影）

南灣12個台灣僑界社團4日舉行記者會，聯署聲援台灣參加世界衛生大會（WHA）。當天還有其他族裔人士特地來到現場表達支持。

代表各自社團出席記者會並發言的包括：北加州台灣會館理事長葉俊雄、北加州台灣人醫師協會北加州分會會長林錦堂、北美洲台灣人教授協會北加州分會前會長周信结、舊金山灣區台灣商會會長張䕒周、北加州台灣文化體育協會會長張志仰、傅紅玉基金會執行長傅紅玉、北加州台灣學校聯合會會長和北加州台灣論壇總召李漢文、北加州南灣台灣同鄉會前會長吳建。另外參加連署的還有庫比蒂諾-台中友誼城市協會、北加州台灣人僑界聖荷西急難救助協會、北加州台灣人醫師協會教授委員會。

第77屆WHA將於5月27日到6月1日在瑞士日內瓦召開，台灣連續第八年被拒之門外。12個社團連署指出，世界衛生組織（WHO）是在中共施壓下，以政治為考量，毫無正當性地第八年拒絕台灣與會。不僅違反WHO「人人享有健康 (Health for All)」的願景，更是破壞全球公共衛生的合作及安全。

近年來，已有愈來愈多國家為台灣發聲，今年已有多國政要表達挺台參與WHA的立場。記者會當天亦有其他族裔的人士特地來到現場表達支持。艾泰門（Tamer Abuelata）是一名工程師，他生在埃及，長在法國，雖然現在在灣區工作，但每年會有四分之一的時間在台灣。他稱讚台灣在他生活過的所有地方中，有最先進的醫療技術和最完善的醫療系統，不應該因為政治原因無法參與WHA。

日裔Robert Yamashita有一位台灣太太，他對台灣感情深厚，還曾在台灣會館教授日文。他說，支持台灣參加WHA，是因為台灣是一個民主、獨立的國家。

加州 北加 WHA

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