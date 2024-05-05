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警執法力度加強 屋崙犯罪率大降

記者劉先進╱屋崙報導
屋崙前4月犯罪率大降，圖為社安隊在華埠巡邏。（記者劉先進╱攝影）
屋崙前4月犯罪率大降，圖為社安隊在華埠巡邏。（記者劉先進╱攝影）

屋崙警方最新的數據顯示，繼2023年犯罪飆升後，屋崙今年前四個月城市的犯罪率，相比去年同期下降33%，包括兇殺、襲擊、強姦和入室盜竊在內的各類犯罪率均大幅降低。東灣台山同鄉會屋崙華埠社安隊負責人馬作林5月1日表示，每天在華埠巡邏，相比於疫情中的搶劫偷竊上升，治安確實大有好轉，感覺警方執法力度明顯加強。

疫情以來，屋崙犯罪飆升，小商業舉步維艱。機場附近的In-N-Out 漢堡店因為社區不安全決定關閉。運營50多年的連鎖餐廳Denny's停業。犯罪飆升，引起全國關注，也甚至讓居民擔憂城市未來發展方向。

根據舊金山紀事報的報導，警局公布的消息顯示，截至4月28日，犯罪率大幅下降。不過，與去年同期相比，前四個月的搶劫案上升11%，這抵消了兇殺案、襲擊等暴力犯罪的下降。導致暴力犯罪總體水準在2024年保持平穩。市政廳官員將數字的改善歸功於警局在運作和組織方面的變革，將重要資源重新調撥回預先遏制暴力的停火計畫（Ceasefire）。

2023年初，非營利機構加州安全社區夥伴關係（California Partnership for Safe Communities）審計發現，屋崙在2016到2020年初放棄停火計畫。該計畫是一項暴力阻斷戰略，旨在識別最有可能成為暴力犯罪實施者或受害者的個人，並將他們與經驗豐富的警官、導師和其他社區成員組成團隊，先發制人地阻止暴力。屋崙曾因兇殺案大幅下降被頗為認可。前警長阿姆斯壯啟動暴力犯罪行動中心，希望提高破案率，佔用了停火項目的警力和資源，導致警務工作更加被動，效果適得其反。後來，在市長盛桃領導下，屋崙重啟停火計畫，作用明顯。

馬作林表示，雖然有一些罪案發生，但每天巡邏發現，華埠治安相比於以前有好轉。最近，警方執法力度也明顯加強。曾有疑似精神不健康男子，拿著錘子闖入華埠奶茶店，嚇得店員四處躲避。社安隊到場幫忙，警方趕來後將此人釋放，並歸還錘子。但該男子4月14日在另一雜貨店試圖搶劫，社安隊跑到現場干預，警方接警後，迅速將此人逮捕。雖然兩件案件都未造成實質傷害，但警方處理力度明顯強硬。

他表示，屋崙華埠治安雖有好轉，但也不會放鬆警惕，會加大巡邏力度。畢竟，如今社會不穩定，時有不少犯罪分子四處流竄，也會到華埠作案。

屋崙前四個月城市的犯罪率，相比去年同期下降33%。（記者劉先進╱攝影）
屋崙前四個月城市的犯罪率，相比去年同期下降33%。（記者劉先進╱攝影）

屋崙 華埠 暴力犯罪

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