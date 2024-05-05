屋崙慶亞太月 街會風雨無阻

亞太裔傳統月屋崙華埠街會慶典暨全美陽光精神健康盃歌唱大賽舉行剪綵。（記者劉先進╱攝影）

風雨無阻，慶典依舊。亞太裔傳統月屋崙華埠街會慶典暨全美陽光精神健康盃歌唱大賽4日舉行。

現場有近100個攤位，燒烤、肉夾饃等美食應有盡有，還有供小孩玩耍的充氣跳跳屋。歌手的表演精彩紛呈，有流行，有美聲，也有鄉村音樂，讓觀眾叫好。活動5日將繼續舉行。

屋崙副市長梅爾菲爾德（Dr. Kimberly Mayfield）說，屋崙的傳統就是亞太裔等多樣性的統一，並將大家凝聚成一個團結的社區。期待著參加更多的慶祝活動，亞太裔組織和網路可以展示他們的優勢和貢獻，並對社區產生積極影響。市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）說，華埠和西貢社區有豐富的歷史，她明天也會過來，參觀攤位，希望市民多待一會，支持小商業生意。市政官員致力於保持城市安全，讓社區蓬勃發展。

12區國會議員候選人葉婷芳（Lateefah Simon）表示，灣區 的文化、灣區的活力，均以社區的力量為中心。亞裔 社區是灣區的生命線，也是加州的生命線，「迫不及待地想聽到今天的歌聲。期待著到下午五點前，拜訪攤位，尋覓好的好食物。」

阿拉米達縣地檢長官善貞辦公室社區支持科代理主任（Esther Lemus）說，此次活動讓民眾意識到亞太裔傳統的重要性，也提高對精神健康的意識。官善貞也一直致力於增強多元化，包括增加亞裔受害者倡導服務，以滿足社區需求。

活動由美國華裔精神健康聯盟（MHACC）主辦。執行長彭一玲（Elaine Peng）說，疫情爆發後，美國的心理健康 危機顯著增加，尤其是在亞裔群體中。仇恨事件和犯罪的激增進一步加劇亞裔群體中對心理健康的汙名化，許多人隱瞞自己的心理健康問題，這給解決緊迫問題，帶來嚴峻的挑戰。舉辦此次活動，旨在鼓勵亞裔參與歌唱治療項目，促進身心健康，並強調心理健康在亞裔社區中的重要性。同時街會也能振興當地經濟，為街道注入了活力，並通過提高社區參與度來加強公共安全。活動還將促進社區凝聚力，彌合分歧。

彭一玲表示，活動有10位評委，21個歌手角逐。當天三個組的評選有結果，成人組冠軍是來自戴維斯的 Qiqi Li， 壯年組冠軍是來自愛荷華州的Qin Wang，長青組冠軍是灣區的87歲長者彭遠良。