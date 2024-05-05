屋崙慶亞太月 街會風雨無阻
風雨無阻，慶典依舊。亞太裔傳統月屋崙華埠街會慶典暨全美陽光精神健康盃歌唱大賽4日舉行。
現場有近100個攤位，燒烤、肉夾饃等美食應有盡有，還有供小孩玩耍的充氣跳跳屋。歌手的表演精彩紛呈，有流行，有美聲，也有鄉村音樂，讓觀眾叫好。活動5日將繼續舉行。
屋崙副市長梅爾菲爾德（Dr. Kimberly Mayfield）說，屋崙的傳統就是亞太裔等多樣性的統一，並將大家凝聚成一個團結的社區。期待著參加更多的慶祝活動，亞太裔組織和網路可以展示他們的優勢和貢獻，並對社區產生積極影響。市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）說，華埠和西貢社區有豐富的歷史，她明天也會過來，參觀攤位，希望市民多待一會，支持小商業生意。市政官員致力於保持城市安全，讓社區蓬勃發展。
12區國會議員候選人葉婷芳（Lateefah Simon）表示，灣區的文化、灣區的活力，均以社區的力量為中心。亞裔社區是灣區的生命線，也是加州的生命線，「迫不及待地想聽到今天的歌聲。期待著到下午五點前，拜訪攤位，尋覓好的好食物。」
阿拉米達縣地檢長官善貞辦公室社區支持科代理主任（Esther Lemus）說，此次活動讓民眾意識到亞太裔傳統的重要性，也提高對精神健康的意識。官善貞也一直致力於增強多元化，包括增加亞裔受害者倡導服務，以滿足社區需求。
活動由美國華裔精神健康聯盟（MHACC）主辦。執行長彭一玲（Elaine Peng）說，疫情爆發後，美國的心理健康危機顯著增加，尤其是在亞裔群體中。仇恨事件和犯罪的激增進一步加劇亞裔群體中對心理健康的汙名化，許多人隱瞞自己的心理健康問題，這給解決緊迫問題，帶來嚴峻的挑戰。舉辦此次活動，旨在鼓勵亞裔參與歌唱治療項目，促進身心健康，並強調心理健康在亞裔社區中的重要性。同時街會也能振興當地經濟，為街道注入了活力，並通過提高社區參與度來加強公共安全。活動還將促進社區凝聚力，彌合分歧。
彭一玲表示，活動有10位評委，21個歌手角逐。當天三個組的評選有結果，成人組冠軍是來自戴維斯的 Qiqi Li， 壯年組冠軍是來自愛荷華州的Qin Wang，長青組冠軍是灣區的87歲長者彭遠良。
阿縣估值官羅峰辦公室代表張曼琳，金山心理健康協會溫暖熱線計畫總監弗琳（Sarah Jean Flynn），屋崙華促會理事會主席莊錦鎮，縣警和警局代表，台山同鄉會主席馬作林，林肯中心主任利廣順等出席活動。
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