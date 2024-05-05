杜蘭特料回歸勇士 重組巨頭拚奪冠

杜蘭特曾幫助勇士兩次奪冠。（記者劉先進╱攝影）

伴隨著鳳凰城太陽被明尼蘇達灰狼季後賽 首輪橫掃出局，球星杜蘭特（Kevin Durant）的未來開始撲朔迷離。灣區本地體育電臺95.7FM 的主持人威拉德（Mark Willard）認為，杜蘭特可能回歸未殺入季後賽的勇士 ，重組巨頭球隊。

今年季後賽，湖人的詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特相繼首輪出局。志在奪冠的勇士，在附加賽慘敗給國王，無緣季後賽。季後賽20年歷史上，首次出現柯瑞 、詹姆斯、杜蘭特無緣次輪。

本賽季，勇士薪資支出為2.07億，再加上1.88億的巨額奢侈稅，開支3.95億，可謂史上最貴球隊之一。勇士賽季卻伴隨各種情況，格林因為打架被禁賽多場。湯普森經過腿部重傷後，狀態起伏，一度掉到替補席，投籃回暖後，卻在附加賽10投0中。成為勇士場上的縮影。他的合同即將到期，未來能否回歸是未知數。勇士是否要拆散柯瑞、格林和湯普森的陣容，也是疑問之一。

杜蘭特曾經跟隨勇士兩次奪冠，三次殺入總冠軍賽，如果不是因為2019年傷病，極可能成功衛冕，完成三連霸。隨後杜蘭特離開勇士，到了布魯克林籃網，但從未奪冠。接著遠赴鳳凰城太陽，去年次輪出局，今年首輪被橫掃。他在9月將年滿36歲，但賽季證明了自己仍能打出高水準的比賽。這位14次入選全明星的球員，場均27.1分，投籃命中率為 52.3%，三分球命中率為41.3%，罰球命中率85.6%。賽季出戰75場比賽，自2018到2019賽季以來出場次數最多。

威拉德說，杜蘭特再次回到勇士，並非不切實際。「我接觸的人越多，瞭解的內幕越多，我現在就告訴你，杜蘭特回歸的事情有可能發生。這是現實的。」

太陽東主伊斯比亞（Mat Ishbia）明確表示，球隊不要按下恐慌的按鈕，承諾杜蘭特會回歸，「問問聯盟其他29位總經理，其中26位願意用他們的整支球隊來換我們的整支球隊和選秀權。房子沒有著火。我們的處境很好。這並不難解決。我們有足夠的天賦贏得總冠軍。」