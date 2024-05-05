我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國世界報社論：不能把習近平當朋友 馬克宏不應抱幻想

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

杜蘭特料回歸勇士 重組巨頭拚奪冠

記者劉先進╱舊金山報導
杜蘭特曾幫助勇士兩次奪冠。（記者劉先進╱攝影）
杜蘭特曾幫助勇士兩次奪冠。（記者劉先進╱攝影）

伴隨著鳳凰城太陽被明尼蘇達灰狼季後賽首輪橫掃出局，球星杜蘭特（Kevin Durant）的未來開始撲朔迷離。灣區本地體育電臺95.7FM 的主持人威拉德（Mark Willard）認為，杜蘭特可能回歸未殺入季後賽的勇士，重組巨頭球隊。

今年季後賽，湖人的詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特相繼首輪出局。志在奪冠的勇士，在附加賽慘敗給國王，無緣季後賽。季後賽20年歷史上，首次出現柯瑞、詹姆斯、杜蘭特無緣次輪。

本賽季，勇士薪資支出為2.07億，再加上1.88億的巨額奢侈稅，開支3.95億，可謂史上最貴球隊之一。勇士賽季卻伴隨各種情況，格林因為打架被禁賽多場。湯普森經過腿部重傷後，狀態起伏，一度掉到替補席，投籃回暖後，卻在附加賽10投0中。成為勇士場上的縮影。他的合同即將到期，未來能否回歸是未知數。勇士是否要拆散柯瑞、格林和湯普森的陣容，也是疑問之一。

杜蘭特曾經跟隨勇士兩次奪冠，三次殺入總冠軍賽，如果不是因為2019年傷病，極可能成功衛冕，完成三連霸。隨後杜蘭特離開勇士，到了布魯克林籃網，但從未奪冠。接著遠赴鳳凰城太陽，去年次輪出局，今年首輪被橫掃。他在9月將年滿36歲，但賽季證明了自己仍能打出高水準的比賽。這位14次入選全明星的球員，場均27.1分，投籃命中率為 52.3%，三分球命中率為41.3%，罰球命中率85.6%。賽季出戰75場比賽，自2018到2019賽季以來出場次數最多。

威拉德說，杜蘭特再次回到勇士，並非不切實際。「我接觸的人越多，瞭解的內幕越多，我現在就告訴你，杜蘭特回歸的事情有可能發生。這是現實的。」

太陽東主伊斯比亞（Mat Ishbia）明確表示，球隊不要按下恐慌的按鈕，承諾杜蘭特會回歸，「問問聯盟其他29位總經理，其中26位願意用他們的整支球隊來換我們的整支球隊和選秀權。房子沒有著火。我們的處境很好。這並不難解決。我們有足夠的天賦贏得總冠軍。」

勇士 季後賽 柯瑞

上一則

雄奇黃山，秀絕三峽，山水灕江中青旅推黃山長江三峽十四天團

下一則

5月冷鋒低溫降雨 在家要開暖氣

延伸閱讀

NBA／太陽遭淘汰 布克、杜蘭特合轟82分無用 灰狼4戰橫掃晉級

NBA／太陽遭淘汰 布克、杜蘭特合轟82分無用 灰狼4戰橫掃晉級
NBA／詹皇、柯瑞聯手杜蘭特 出征巴黎奧運

NBA／詹皇、柯瑞聯手杜蘭特 出征巴黎奧運
NBA／詹皇、柯瑞和KD夢幻合體 美國男籃奧運12人名單確定11人

NBA／詹皇、柯瑞和KD夢幻合體 美國男籃奧運12人名單確定11人
NBA／35歲後單季總得分破2000 杜蘭特史上第3人

NBA／35歲後單季總得分破2000 杜蘭特史上第3人
NBA／太陽雙星喜獲波總紅酒 杜蘭特：他是很真實的人

NBA／太陽雙星喜獲波總紅酒 杜蘭特：他是很真實的人

熱門新聞

矽谷電力(SVP)第100個公共充電樁投入使用。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

2024-05-03 02:20
帕特爾(Dharmesh Patel)在監獄中的照片。 (美聯社AP取自聖馬刁縣警局)

印度裔醫師載全家衝下懸崖被拘 妻含淚為他求情盼外保

2024-05-03 13:55
舊金山中國遊客人數至今尚未復甦，官員稱，這與兩地間直飛航班數量仍遠低於疫情有關。（取自Pexels）

舊金山中國遊客人數仍未復甦 1原因是關鍵

2024-04-28 02:20
周一棲息在舊金山灣39號碼頭的海獅數量超過了1000頭，是15年來最高的紀錄。圖為遊客在39號碼頭觀看。美聯社

舊金山39號碼頭海獅超過1千頭 美好和諧畫面15年來最多

2024-05-02 02:16
Slack共同創辦人巴特菲爾德的16歲女兒逃家失蹤。有人稱她在舊金山田德隆區。（馬連縣警局提供）

SLACK創辦人16歲女兒尋獲 同行26歲男被控「綁架兒童」

2024-04-29 00:07
根據調查與人口普查數據的最佳估計，舊金山都會區居民家庭年收入約需70萬元，才被認為是富有。(圖取自舊金山縣市府臉書)

灣區年收入超過70萬元 才算富裕

2024-04-30 02:13

超人氣

更多 >
新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」
5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快

5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快
錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」
出借好市多卡捲入「買真退假」詐欺 蒙市華人被控3罪

出借好市多卡捲入「買真退假」詐欺 蒙市華人被控3罪
不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」

不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」