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亞太裔傳統月 舊金山慶祝活動多

記者李怡╱舊金山報導
5月各族裔代表共同慶祝舊金山亞太裔傳統月。（記者李怡╱攝影）
5月各族裔代表共同慶祝舊金山亞太裔傳統月。（記者李怡╱攝影）

5月舊金山為慶祝亞太裔傳統月(Asian/Pacific American Heritage Month)舉辦了一系列慶祝活動，其中，今年美亞電影節CAAMFest將從5月9日開始舉行到19日，有超過35個電影、美食、音樂題材的節目，展出地點包括舊金山和屋崙。

亞太裔傳統月是全國的傳統性節日，定在每年的5月。亞太裔傳統月期間，舊金山地方官員都要舉行各種形式的聯誼慶祝活動，以體現多元文化，感謝亞太裔的貢獻，增進各族裔之間的相互理解。亞太裔傳統月1日開幕，當天晚間在舊金山市政廳舉辦了亞太裔民族特色文藝演出，吸引百餘位亞太裔島民到場慶祝。

亞太裔歷史文化月基金會主席鄭可欣表示，舊金山藉傳統月活動向亞太裔社區致敬，同時團結起來反對持續存在的仇恨和歧視。今年的主題是「一起前進moving forward together」，將圍繞著亞太裔文化、美食和電影展。

今年的慶祝活動有許多特別之處，包括文化展覽和藝術表演，藝術家、音樂家和舞者將在各種活動中演出。觀眾可以欣賞到來自不同亞洲文化的音樂、舞蹈和視覺藝術作品。

今年美亞電影節中，電影「All Shall Be Well」，故事講述一對生活40年的女同性伴侶，在其中一人離世之後，活著的另一半卻面對失去住家和尊嚴。這部影片在今年的柏林影展中獲得最佳LGBTQ電影。更多節目細節，可參考影展網站，CAAMFest.com。

舊金山是一個豐富多元的城市，與多個亞洲文化緊密相連。 亞太裔歷史文化月期間，灣區民眾與遊客，可以探索一下幾個知名地點。華埠（Chinatown）是舊金山最著名的亞裔社區之一，也是全美最古老且最大的華埠之一，有著經典的中式建築、餐廳、商店和文化活動，還有今年特別開辦的夜市活動。

探索日本文化，可到舊金山的日本城（Japantown）。這裡也是全美最大的日本城之一，有日本風格的商店、餐廳、庭院，以及文化活動。

了解印度文化，可關注舊金山的印度社區，每年都會舉辦印度文化節，包括傳統的印度婚禮儀式、寶萊塢舞蹈和印度美食攤位。

舊金山的亞洲文化豐富多元，融合了華人、日裔、印裔等多個族裔的歷史與傳統。 這些社區的貢獻和堅韌精神共同構成了舊金山豐富多彩的文化景觀。

舊金山市政廳內舉辦的慶祝亞太裔歷史文化月活動。（記者李怡╱攝影）
舊金山市政廳內舉辦的慶祝亞太裔歷史文化月活動。（記者李怡╱攝影）

舊金山 印度 日本

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