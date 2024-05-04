市場街1455號辦公大樓 價值暴跌80%

市場街（Market St.）1455號房東「哈德遜太平洋地產公司」以疫情前價格的五分之一買下了尚未擁有的該大樓45%的股份。（取自臉書）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，Uber和Block（前身為 Square）離開後，市場街（Market St.）1455號這座占地100萬平方呎的大型辦公樓價值暴跌了約80%。

房東「哈德遜太平洋地產公司」（Hudson Pacific Properties）在本周的財報中表示，該公司以4350萬美元的價格從少數合伙人加拿大養老金計畫投資委員會（Canada Pension Plan Investment Board）手中買下了其尚未持有的45%的股份。「舊金山商業時報」（San Francisco Business Times）首先報導了這筆交易。

此前，養老金委員會曾於2015年以2億1900萬美元的價格買下了這部分股份，是哈德遜今年為中市場（Mid-Market）街區地產所支付價格的五倍。

哈德遜太平洋地產公司首席執行長柯曼（Victor Coleman）在周四（2日）的財報電話會議上表示，養老金委員會官員 「不願意投入更多資金 」來改善這棟大樓。

柯曼說：「我們顯然相信這項資產有巨大的上升空間。」

這是舊金山一度高歌猛進的辦公樓行業價格急劇下降的最新例證，市場街995號的一棟空置大樓以90%的折扣售出，而該市的空置率達到了創紀錄的36.6%。

柯曼說，原租戶的離開創造了一個機會，潛在租戶包括一家人工智慧公司，但他沒有透露這家公司的名稱。

舊金山市也在租賃這棟大樓的15.7萬平方呎，基本租金 從每平方呎40美元起，約為疫情 前辦公樓平均租金的一半。舊金山市未來還可以選擇購買這棟大樓。

Uber在米慎灣（Mission Bay）設立了新總部，Block保留了規模較小的舊金山辦事處和屋崙（Oakland）中心，但不再指定任何地方為總部。Reddit和WeWork也關閉了位於市場街1455號的辦公室。

中市場街區辦公人員的缺失摧垮了當地企業，自2019年以來，該地區部分地區的銷售稅收入下降了80%。