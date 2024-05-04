莊雅淑演講 僑教中心盼當串起台胞的線
世界華人工商婦女企業管理協會北加州分會日前在庫比蒂諾愛加倍商務中心舉行4月月會，邀請金山灣區僑教中心主任莊雅淑主講「行銷台灣接軌世界 關注僑社大小事」，她介紹僑務的重要性，並感性地說︰「海外僑胞是台灣散落在世界各地的珍珠，僑教中心希望成為串起珍珠的線，用心牽起每雙僑胞的手，讓世界看見台灣。」
「僑務與海外僑胞息息相關，甚至是生活的日常，但仍有許多僑胞甚至台灣民眾不知道僑務是什麼？」莊雅淑在演講時笑著說道，「僑胞在台灣民主化進程及台灣經濟發展推動扮演關鍵角色，更是台灣最好的民間大使。」她在僑委會從事僑務工作已28年，看到海外僑胞發自內心熱情支持台灣，非常令人感動。
莊雅淑說，僑委會及僑教中心是海外僑胞和故鄉台灣的橋梁，僑委會積極透過「僑團輔導」「僑教推展」「僑台商企業協助」及「僑生措施」來凝聚僑社向心，希望僑社在僑居國贏得尊重，成為不可或缺關鍵的少數，發揮草根力量，做為台灣引路人及夥伴，讓世界看見台灣。
在整個演講過程中，莊雅淑以「僑務是什麼？」、「僑務對僑胞重要性」、「僑務服務有哪些？」「身為僑胞可以做什麼？」深入淺出介紹，讓與會世華會員更瞭解僑務重要性。她也分享從事僑務服務的甘苦點滴，獲得與會者共嗚。
世華北加州分會會長高椿惠表示，世華集合女性力量，除了為姐妹們提供事業交流發展的機會，也希望貢獻社區，支持台灣，就像莊主任所說的成為台灣的民間大使，成為閃耀的珍珠，來光耀台灣。
面對世界衛生大會（WHA）即將召開，在全球經歷新冠肺炎疫情教訓，世界衛生組織仍未理會各國呼籲，違反憲章將台灣排除在外，世華總會前副執行長藍佳欣、國際事務顧問吳怡明僑務委員、北加州分會前會長胡威妮、魏德珍僑務委員、吳毓苹創會會長及庫比蒂諾市議員魏虹也號召世華姐妹站出來，5月4日一起至舊金山行動聲援，讓美國社區民眾聽到台灣訴求。
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