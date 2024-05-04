莊雅淑演講 僑教中心盼當串起台胞的線

金山灣區僑教中心主任莊雅淑說︰「海外僑胞是臺灣散落在世界各地的珍珠，僑教中心希望成為串起珍珠的線。」（僑教中心提供）

世界華人工商婦女企業管理協會北加州 分會日前在庫比蒂諾愛加倍商務中心舉行4月月會，邀請金山灣區僑教中心主任莊雅淑主講「行銷台灣接軌世界 關注僑社大小事」，她介紹僑務的重要性，並感性地說︰「海外僑胞是台灣散落在世界各地的珍珠，僑教中心希望成為串起珍珠的線，用心牽起每雙僑胞的手，讓世界看見台灣。」

「僑務與海外僑胞息息相關，甚至是生活的日常，但仍有許多僑胞甚至台灣民眾不知道僑務是什麼？」莊雅淑在演講時笑著說道，「僑胞在台灣民主化進程及台灣經濟發展推動扮演關鍵角色，更是台灣最好的民間大使。」她在僑委會從事僑務工作已28年，看到海外僑胞發自內心熱情支持台灣，非常令人感動。

莊雅淑說，僑委會及僑教中心是海外僑胞和故鄉台灣的橋梁，僑委會積極透過「僑團輔導」「僑教推展」「僑台商企業協助」及「僑生措施」來凝聚僑社向心，希望僑社在僑居國贏得尊重，成為不可或缺關鍵的少數，發揮草根力量，做為台灣引路人及夥伴，讓世界看見台灣。

在整個演講過程中，莊雅淑以「僑務是什麼？」、「僑務對僑胞重要性」、「僑務服務有哪些？」「身為僑胞可以做什麼？」深入淺出介紹，讓與會世華會員更瞭解僑務重要性。她也分享從事僑務服務的甘苦點滴，獲得與會者共嗚。

世華北加 州分會會長高椿惠表示，世華集合女性力量，除了為姐妹們提供事業交流發展的機會，也希望貢獻社區，支持台灣，就像莊主任所說的成為台灣的民間大使，成為閃耀的珍珠，來光耀台灣。