我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核對照片、人臉掃描 好市多打擊借卡愈來愈嚴

賓州護士認罪連殺3人、19人險死 判關760年

聖荷西2警員槍戰中彈 1人傷勢危急

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
聖荷西警方稱，周四晚上在聖特雷莎社區與一名家庭暴力嫌疑人的槍戰中，兩名警員中槍，其中一人傷勢危急。（記者葛歆睿 / 攝影）
聖荷西警方稱，周四晚上在聖特雷莎社區與一名家庭暴力嫌疑人的槍戰中，兩名警員中槍，其中一人傷勢危急。（記者葛歆睿 / 攝影）

聖荷西警方稱，周四晚上，在聖特雷莎社區與一名家庭暴力嫌疑人的槍戰中，兩名警員中槍，其中一人傷勢危急。警方周五下午舉行記者會公布更多細節。

周四晚上10時30分左右，警方前往San Ignacio Avenue 6100號街區的Extended Stay America旅館調查騷亂事件。據稱，一名男子在與警察接觸後開槍，兩名警員被擊中，促使他們開槍還擊。警方隨後抓獲了這名武裝男子，他也在交火中被擊中。

在周五下午的新聞發布會上，聖荷西臨時警察局長約瑟夫（Paul Joseph）表示，除了普通的騷亂報警和有人需要幫助的資訊之外，出警警員對情況幾乎一無所知。

約瑟夫說：「在這起案件中，一名母親和孩子們躲在一扇薄薄的汽車旅館門後，躲避一名近期對他們施暴的男子。」「就像以前無數次一樣，我們的警員做出了反應，將自己置於弱勢群體和暴力分子之間。在這種情況下，與此人接觸後不久，他就拿出手槍開槍，幾乎殺死了兩名警員。」

受傷警員和嫌疑人被送往當地醫院。凌晨5時左右，聖荷西警方在社群媒體上發文表示，其中一名受傷警員在接受治療後已經出院，另一名警員和嫌疑人的情況已經穩定，但仍處於危急狀態。

約瑟夫說，受傷較重的警員從警只有一年，預計能活下來。已經出院的警員有三年的經驗。

旅館前台報告，稱一名她持有限制令的人正前往她所在的位置。警方到達飯店三樓房間，遇到一名男子，該男子與嫌疑人的描述相符，手裡拿著行李袋。不顧警察命令，他把手伸進行李袋，掏出槍，在與警察接觸後的一分鐘內開槍。

約瑟夫說，這名男子在繼續開槍的同時逃離現場，至少一名警察開槍還擊。隨後該男子衝破玻璃窗，從三樓走廊跳下地面。幾分鐘後，他被發現躲在鄰近的房屋外。現場發現了一把被偷的上膛手槍。

約瑟夫說，後來確定這名母親是家庭暴力襲擊的受害者，經法已經針對相關嫌疑人發出了逮捕令。此次事發時，她和三個分別為8歲、10歲和15歲的孩子躲在飯店裡。

嫌疑人被確認為33歲的布里奧內斯（Kevin Briones），他有眾多犯罪紀錄，曾收到兩項重罪逮捕令。約瑟夫說，布里奧內斯還因重罪而被禁止擁有槍支，並且正在聖他克拉拉縣接受緩刑。目前無法確定在此次事件中布里奧內斯用來襲警的槍枝來源。

聖荷西 社群媒體 槍支

上一則

為亞裔發聲 華裔王夏琳參選屋崙不分區市議員

下一則

特斯拉佛利蒙工廠 遭空氣管理局指控排放千噸汙染物

延伸閱讀

聖荷西資助小企業開快閃店 為市中心添活力

聖荷西資助小企業開快閃店 為市中心添活力
50都會區中位數房價 首購族僅6區付得起

50都會區中位數房價 首購族僅6區付得起
舊利率低於新利率… 「鎖定效應」換房變難 灣區房源劇減

舊利率低於新利率… 「鎖定效應」換房變難 灣區房源劇減
共享電動車、單車 灣區3可負擔住宅試點

共享電動車、單車 灣區3可負擔住宅試點
灣區應對氣候變化兼顧公平性 清潔能源打分全美領先

灣區應對氣候變化兼顧公平性 清潔能源打分全美領先

熱門新聞

矽谷電力(SVP)第100個公共充電樁投入使用。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

2024-05-03 02:20
舊金山中國遊客人數至今尚未復甦，官員稱，這與兩地間直飛航班數量仍遠低於疫情有關。（取自Pexels）

舊金山中國遊客人數仍未復甦 1原因是關鍵

2024-04-28 02:20
灣區希爾茲堡的SingleThread Inn被譽為「加州最奢華的體驗之一」，飯店內布置古色古香。（翻攝自飯店官網）

米其林首次在美飯店排行 灣區4家摘3星

2024-04-27 02:20
Slack共同創辦人巴特菲爾德的16歲女兒逃家失蹤。有人稱她在舊金山田德隆區。（馬連縣警局提供）

SLACK創辦人16歲女兒尋獲 同行26歲男被控「綁架兒童」

2024-04-29 00:07
帕特爾(Dharmesh Patel)在監獄中的照片。 (美聯社AP取自聖馬刁縣警局)

印度裔醫師載全家衝下懸崖被拘 妻含淚為他求情盼外保

2024-05-03 13:55
周一棲息在舊金山灣39號碼頭的海獅數量超過了1000頭，是15年來最高的紀錄。圖為遊客在39號碼頭觀看。美聯社

舊金山39號碼頭海獅超過1千頭 美好和諧畫面15年來最多

2024-05-02 02:16

超人氣

更多 >
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配
家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習
賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑