聖荷西2警員槍戰中彈 1人傷勢危急

聖荷西警方稱，周四晚上在聖特雷莎社區與一名家庭暴力嫌疑人的槍戰中，兩名警員中槍，其中一人傷勢危急。（記者葛歆睿 / 攝影）

聖荷西 警方稱，周四晚上，在聖特雷莎社區與一名家庭暴力嫌疑人的槍戰中，兩名警員中槍，其中一人傷勢危急。警方周五下午舉行記者會公布更多細節。

周四晚上10時30分左右，警方前往San Ignacio Avenue 6100號街區的Extended Stay America旅館調查騷亂事件。據稱，一名男子在與警察接觸後開槍，兩名警員被擊中，促使他們開槍還擊。警方隨後抓獲了這名武裝男子，他也在交火中被擊中。

在周五下午的新聞發布會上，聖荷西臨時警察局長約瑟夫（Paul Joseph）表示，除了普通的騷亂報警和有人需要幫助的資訊之外，出警警員對情況幾乎一無所知。

約瑟夫說：「在這起案件中，一名母親和孩子們躲在一扇薄薄的汽車旅館門後，躲避一名近期對他們施暴的男子。」「就像以前無數次一樣，我們的警員做出了反應，將自己置於弱勢群體和暴力分子之間。在這種情況下，與此人接觸後不久，他就拿出手槍開槍，幾乎殺死了兩名警員。」

受傷警員和嫌疑人被送往當地醫院。凌晨5時左右，聖荷西警方在社群媒體 上發文表示，其中一名受傷警員在接受治療後已經出院，另一名警員和嫌疑人的情況已經穩定，但仍處於危急狀態。

約瑟夫說，受傷較重的警員從警只有一年，預計能活下來。已經出院的警員有三年的經驗。

旅館前台報告，稱一名她持有限制令的人正前往她所在的位置。警方到達飯店三樓房間，遇到一名男子，該男子與嫌疑人的描述相符，手裡拿著行李袋。不顧警察命令，他把手伸進行李袋，掏出槍，在與警察接觸後的一分鐘內開槍。

約瑟夫說，這名男子在繼續開槍的同時逃離現場，至少一名警察開槍還擊。隨後該男子衝破玻璃窗，從三樓走廊跳下地面。幾分鐘後，他被發現躲在鄰近的房屋外。現場發現了一把被偷的上膛手槍。

約瑟夫說，後來確定這名母親是家庭暴力襲擊的受害者，經法已經針對相關嫌疑人發出了逮捕令。此次事發時，她和三個分別為8歲、10歲和15歲的孩子躲在飯店裡。

嫌疑人被確認為33歲的布里奧內斯（Kevin Briones），他有眾多犯罪紀錄，曾收到兩項重罪逮捕令。約瑟夫說，布里奧內斯還因重罪而被禁止擁有槍支 ，並且正在聖他克拉拉縣接受緩刑。目前無法確定在此次事件中布里奧內斯用來襲警的槍枝來源。