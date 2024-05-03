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灣區台灣華語文中心 迎清明吃潤餅

記者江碩涵╱聖荷西報導
老師李娜亞帶領親子現代舞表演。（主辦單位提供）
老師李娜亞帶領親子現代舞表演。（主辦單位提供）

金山灣區僑教中心聯合台灣華語文學習中心（TCML）矽谷中文學校4月28日舉行「台灣華語文學習中心台灣文化導覽及文化推廣」首場活動，因應清明時節，透過清明寒食節文化介紹以及手作潤餅方式，讓TCML學員體驗「台灣清明與寒食節文化」，吸引TCML學生、家庭及社區人士50多人參加，台灣華語文學習中心天樂語文學校校長葉秋涼、董事葉雲河出席。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，繼去年配合時令節慶，規畫清明、端午、中秋及重陽等四場TCML台灣文化導覽及文化推廣活動，讓TCML學生及家庭體驗傳統文化，獲得支持與肯定迴響。為匯聚TCML能量，今年僑教中心再度聯合TCML規畫辦理四場活動。

TCML-矽谷中文學校校長寇惠風說，非常開心以「清明」為主題辦活動，與會師生經由親身體驗，增益深入認識台灣多元文化。

台灣文化導覽由理事任鳳儀介紹清明時節詩句開始，讓與會學員初步認識清明節慎終追遠文化意涵，老師王淑美介紹客家花傘及帶動花傘舞、矽谷中文學校學員表演扯鈴，老師李娜亞帶領親子現代舞表演。活動中特別邀請FASCA學員擔任文化大使，展示台灣打鼓技藝，現場讓TCML學員體驗台灣文化獨特的魅力與趣味，隨後並邀請TCML學員一同學習扯鈴操作並與親子現代舞共舞，最後由寇惠風帶領TCML學員手作清明時節必吃的潤餅，以有趣方式體驗親手做美食之樂趣，場面熱烈。

TCML學員表示，除了華語文學習外，更安排許多結合傳統台灣多元文化課程，讓整個課程活潑有趣，經過一年多來的學習，希望有一天能到台灣運用所學華語文旅遊參觀。當日並舉辦結業暨成果展，莊雅淑受邀頒發結業證書。

學員體驗鼓陣樂趣。（主辦單位提供）
學員體驗鼓陣樂趣。（主辦單位提供）

矽谷 灣區 親子

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