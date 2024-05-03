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僑教中心接待中學師生 導覽台灣文化

記者江碩涵／聖荷西報導
學生與舞獅合影。（主辦單位提供）
學生與舞獅合影。（主辦單位提供）

金山灣區僑教中心4月25日接待來自莫德斯度市(Modesto）Denair Middle School的校外教學(Field Trip)，進行台灣文化導覽及參訪。台灣華語文學習中心-斯郡牡丹中文學校校長暨僑務顧問劉惠吟協調安排下，由Lina Villegas、Edith Orozco老師帶領一行共29人參加，是僑教中心今年首場為當地學校及社區所規畫的台灣文化導覽活動。

活動由僑教中心團隊與文化種子教師陳麗玲、林碧玲、莊幼春、吳季芳、許珮漪規畫，與會師生體驗三小時豐富的台灣本土活動，促進台美文化交流。

僑教中心主任莊雅淑致詞表示，歡迎Denair Middle School師生搭三個小時車程到南灣的僑教中心。僑教中心是展示台灣文化的櫥窗，更是推展台灣文化重要據點。這次策畫了一系列台灣龍年新春文化活動，讓與會同學認識台灣文化及體驗台灣民俗。

活動開始先播放介紹台灣的英文影片，接著林碧玲介紹「龍在台灣文化中的象徵意義、發展及龍年慶祝活動型式與習俗」，吳季芳、莊幼春示範手作龍年頭雕及龍年旺來，學生們聚精會神跟著教師操作，並開心展示自己作品，許多學生直呼生動有趣，要將作品帶回家向爸媽展示。陳麗玲及許珮漪則帶領師生在中心大禮堂及多功能廳分組體驗舞龍陣頭與舞蹈。

活動後，Lina Villegas、Edith Orozco表示，感謝僑教中心安排各種互動體驗活動，這次校外教學讓學生們親身參與台灣文化，感受濃厚的節慶氛圍和豐富的傳統，是一場難忘的文化之旅，滿心期待日後有機會可以再次參訪。

金山灣區僑教中心4月25日接待來自Modesto市Denair Middle S...
金山灣區僑教中心4月25日接待來自Modesto市Denair Middle School的校外教學(Field Trip)，進行台灣文化導覽及參訪。（主辦單位提供）

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