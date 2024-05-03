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國際領袖基金會青少年領袖訓練營 百人追夢

記者葛歆睿╱南灣報導
國際領袖基金會舊金山分會、Impacter Pathway以及展望未來基金會，聯合舉辦青少年領袖訓練營與才藝競賽。（主辦方提供）
國際領袖基金會舊金山分會、Impacter Pathway以及展望未來基金會，聯合舉辦青少年領袖訓練營與才藝競賽。（主辦方提供）

國際領袖基金會（International Leadership Foundation，ILF）舊金山分會與多位亞裔社區領袖，日前在洛斯蓋圖Green Mountain Retreat舉辦青少年領袖訓練營與才藝競賽，共有超過百人到場。職業冰上曲棍球聖荷西鯊魚隊執行長貝歇爾（Jonathan Becher）到場舉辦專題演講，分享自身奮鬥的經驗，同時也鼓勵青少年勇敢追夢。

活動由國際領袖基金會、Impacter Pathway，以及展望未來基金會主辦，此次除了現場的領袖訓練營以外，還有藝術、論文，以及視頻創作三項目才藝的比賽。每項目分別設有一、二、三名與佳作的獎項，並頒發獎學金鼓勵。

這次是國際領袖基金會首次在灣區舉辦青少年領導訓練營與才藝競賽。主辦單位表示，參加的學生報名相當踴躍，各項目都有數十件作品競賽，質量也都有一定的水準。

從2000年就成立的國際領袖基金會，長期幫助亞太裔美國人參與社區，每年並提供實習計畫，讓學生進入聯邦政府、國會等機構實習。基金會創辦人董繼玲與夫婿傑龍（Joel Szabat），特別從東岸到灣區，出席頒獎。

董繼玲表示，亞裔的文化中教育是非常重要的一環，移民父母也總是願意栽培後代，為後代的未來付出，而這種精神是亞太裔最重要的特質之一，也是亞太裔文化珍貴的核心。

她指出，國際領袖基金會多年來幫助亞太裔年輕人進入主流，就是希望他們未來能在社會各領域成為領導階層，幫助亞太裔發聲。無論在政界直接或間接擔任決策者，或者擔任學校校長、醫院院長，都能夠幫助亞太裔的地位在美國的地位。

包括駐舊金山辦事處副處長朱永昌、薩拉度加市長趙嬿、佛利蒙市長高敘加、國際領袖基金會舊金山分會主席林美蓮、展位未來基金會共同創辦人陳鈞亞等人都到場參加。朱永昌表示，台灣是亞洲的自由民主國家，更是美國的夥伴，期待亞裔學生未來能在美國傳承亞太裔的優質文化。

擔任主講嘉賓的貝歇爾從他自己的成長環境談起，分享經驗。他鼓勵學生挑戰自我，培育領導的才能。談到申請大學的選校，他建議，盡可能選擇高教學質量的大學是好事。不過不必過於執著學校的排名，重要的是找到自己的興趣。

基金會創辦人董繼玲特別從東岸到灣區，出席頒獎。（主辦方提供）
基金會創辦人董繼玲特別從東岸到灣區，出席頒獎。（主辦方提供）

亞裔 舊金山 灣區

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