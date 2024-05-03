國際領袖基金會青少年領袖訓練營 百人追夢

國際領袖基金會舊金山分會、Impacter Pathway以及展望未來基金會，聯合舉辦青少年領袖訓練營與才藝競賽。（主辦方提供）

國際領袖基金會（International Leadership Foundation，ILF）舊金山 分會與多位亞裔 社區領袖，日前在洛斯蓋圖Green Mountain Retreat舉辦青少年領袖訓練營與才藝競賽，共有超過百人到場。職業冰上曲棍球聖荷西鯊魚隊執行長貝歇爾（Jonathan Becher）到場舉辦專題演講，分享自身奮鬥的經驗，同時也鼓勵青少年勇敢追夢。

活動由國際領袖基金會、Impacter Pathway，以及展望未來基金會主辦，此次除了現場的領袖訓練營以外，還有藝術、論文，以及視頻創作三項目才藝的比賽。每項目分別設有一、二、三名與佳作的獎項，並頒發獎學金鼓勵。

這次是國際領袖基金會首次在灣區 舉辦青少年領導訓練營與才藝競賽。主辦單位表示，參加的學生報名相當踴躍，各項目都有數十件作品競賽，質量也都有一定的水準。

從2000年就成立的國際領袖基金會，長期幫助亞太裔美國人參與社區，每年並提供實習計畫，讓學生進入聯邦政府、國會等機構實習。基金會創辦人董繼玲與夫婿傑龍（Joel Szabat），特別從東岸到灣區，出席頒獎。

董繼玲表示，亞裔的文化中教育是非常重要的一環，移民父母也總是願意栽培後代，為後代的未來付出，而這種精神是亞太裔最重要的特質之一，也是亞太裔文化珍貴的核心。

她指出，國際領袖基金會多年來幫助亞太裔年輕人進入主流，就是希望他們未來能在社會各領域成為領導階層，幫助亞太裔發聲。無論在政界直接或間接擔任決策者，或者擔任學校校長、醫院院長，都能夠幫助亞太裔的地位在美國的地位。

包括駐舊金山辦事處副處長朱永昌、薩拉度加市長趙嬿、佛利蒙市長高敘加、國際領袖基金會舊金山分會主席林美蓮、展位未來基金會共同創辦人陳鈞亞等人都到場參加。朱永昌表示，台灣是亞洲的自由民主國家，更是美國的夥伴，期待亞裔學生未來能在美國傳承亞太裔的優質文化。