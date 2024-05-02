聖荷西中資住房大樓再陷新訴訟

聖荷西中資住房大樓又陷入了一場新的訴訟，訴訟文件聲稱該大樓存在維護不善、融資困難、水漬以及許多單位缺乏冷暖氣等問題。（Google Maps）

據「信使報」（Mercury News）報導，聖荷西 陷入困境的中資住房大樓又陷入了一場新的訴訟。訴訟文件聲稱該大樓存在維護不善、融資困難、水漬以及許多單位缺乏冷暖氣等問題。

位於聖荷西市中心West St. James街 188 號的兩棟住宅樓中的西側高層已被訴訟和房地產困境所困擾，由於拖欠維修費，塔樓上的九個單位已被拍賣 ，拍賣均價低到了令人瞠目的3萬1900 元。

此外，一股訴訟旋風也席捲了這座大廈：塔樓的開發商狀告了業主協會（Homeowners Association），業主協會也狀告了開發商，開發商又狀告了通過法拍拍賣購買公寓的人。

在最近的一場官司中，塔樓的業主協會和三名業主協會成員對總部位於中國的塔樓開發商Z&L Properties 及其子公司 FPP MB 提起訴訟。

案件中的雙方，無論是作為團體還是個人，都在各種法律文件中聲稱他們的對手對他們進行了恐嚇，這些指控包括跟蹤、身體騷擾和攻擊行為。

然而，關於住宅區西塔居住條件不達標和維護不善的指控也首次浮出水面。訴訟指控包括 Z&L Properties 及其關聯公司 FPP 長期未為許多住戶的單位提供供暖和製冷。

根據4月17日向聖他克拉拉縣法院提起的訴訟，HOA 訴訟還聲稱Z&L 及其關聯公司 「挪用協會會員繳納的攤款，用於支付被告擁有的其他不動產的保險和公用事業費用」。

HOA對開發商的訴訟還提出了開發商財務危機，稱「2023 年 7 月，由於與貸款 方之間的問題，FPP MB和Z&L公司一致行動，解僱了大樓的單位銷售人員，基本上停止了大樓單位的銷售」。

由於Z&L及其附屬公司拖欠已建成但尚未售出的單位的房屋委員會會費，房屋委員會決定拍賣10個單位，隨後爆發了這三起訴訟。這些拖欠導致10個單位中有9個被拍賣。

Z&L 堅持認為，拍賣是在無視法院簽發的臨時限制令的情況下不當進行的。

土地使用諮詢公司 Silicon Valley Synergy 的首席執行長施特勒（Bob Staedler）說，West St. James街188號事件只能在法庭上解決。在他看來，主要貸款人可能必須介入，以穩定房地產並挽回其價值。

2019年，Mack Real Estate Credit Strategies 提供了一筆3億3000萬元的五年期建築貸款，該貸款將於2024年底到期。