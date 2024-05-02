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富裕小城奧倫達 25%房屋遭棄保

編譯林思牧╱綜合報導
奧倫達市中心戲院前的優美景象。 (谷歌地圖)
奧倫達市中心戲院前的優美景象。 (谷歌地圖)

東灣富裕小城奧倫達(Orinda)，最近因為房屋保險出現恐慌，估計7000戶居民中約有2000多戶被State Farm等公司宣布棄保，在加州所有的郵遞區號中，棄保率遙遙高居第一。

許多保險公司不願再保加州的房產，已不是新聞。但奧倫達因為這波保險的棄保房屋約佔總數的四分之一，影響民生至鉅，因而成為新聞。State Farm是加州最大的房屋保險公司，它最近宣布棄保加州的3萬棟房屋。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）審查State Farm呈遞給州政府的文件，發現奧倫達的7000棟房屋中，約有一半是State Farm的客戶。這些State Farm的客戶中，有55%剛被State Farm宣布棄保，這個棄保比例是灣區所有城市中最高的。簡單的計算一下，被State Farm棄保的房屋大約是1700棟。

不是State Farm保險的客戶中，也有一些被他們的保險公司宣布棄保，因此奧倫達許多居民目前最重要的課題，就是怎樣去找到一家新的保險公司。奧倫達市長Darlene Gee表示，在街上碰到的人，如果自己的房子沒被棄保，也一定知道某位親友鄰居的房子被棄保，被棄保者心頭的憂慮寫在臉上。

市民哈吉吉(Shahrooz Haghighi)表示，現在保險公司不願保林木蔥鬱地區的房子，野火一旦發生，消防隊也救不了。當地的保險經紀人指出，奧倫達地區的火災風險太高，保險公司不願做賠錢生意。

雅薩曼李(Yasaman Nazmi Lee)是社區防火團隊的隊長，她的房屋保險公司宣布棄保她的房子，但不是State Farm保險。她向許多家保險公司詢問，但沒有公司有承保的意願，只有一家說願意保到120萬元，但這個富裕區，幾乎每一棟房子的價值都遠高於120萬。許多被棄保的居民表示，他們最終可能要向州政府保FAIR Plan，但是它的保費極貴，保的程度卻低。

保險 棄保 加州

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