16選區國會議員驗票 羅達倫勝出

羅達倫在16選區國會議員選舉重新計票中勝出。（本報資料照）

曠日持久的16選區國會議員選舉選票重計隨著1日下午聖馬刁縣選務處公布最終重計結果而落下帷幕。現任加州 眾議員羅達倫（Evan Low)獲得3萬261票，聖他克拉拉縣議員史密提恩（Joe Simitian)獲得3萬256票，羅達倫領先5票；加計前一天聖他克拉拉縣已公布的結果，也是羅達倫得票較多。確認羅達倫勝出，將進入下一輪，於年底大選時和前聖荷西 市長李卡多對決。

16選區從北部的帕斯菲卡（Pacific)一直延伸到矽谷腹地的聖荷西市，包括聖他克拉拉和聖馬刁兩個縣。聖他克拉拉縣已於4月30日完成重新計票。羅達倫在聖他克拉拉縣重新計票中增長11票、史密提恩增長7票，前者多增了4票。

聖馬刁縣在上周三就已經完成了全部選票的重新掃描，兩位候選人的票數當時沒有發生變化。但是有16張郵寄選票的日期有待美國郵政 確認。

聖馬刁縣助理選務長伊里扎（Jim Irizarry）表示，最終這16張選票中的7張被接受而其餘9張作廢。在接受的7張選票中，羅達倫獲得了1張選票，史密提恩沒有得票。

最終結果發布後，羅達倫隨即在X平台發推表示：「我的團隊和我知道，要繼任尊敬的艾許議員會是非常有挑戰性的，所以我們把一場平局又重新計票的選舉，看作是你下一任國會議員代表的性格鍛造。」

羅達倫表示，自己晉級下一輪被再次確認，非常激動，很期待真正去解決國家正面臨的大問題，例如生育自由和可負擔性。他感謝選民和自己的支持者，強調這場選舉提醒，每一張選票和每一種形式的參與，都非常重要。

羅達倫還感謝了兩縣選務處，並表示，史密提恩幾十年的公共服務成就會一直啟發和激勵自己。

此前已經得票率第一晉級、並被傳聞是重新計票幕後推手的前聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo)也第一時間發文稱讚選務處工作。「儘管有人試圖阻止這次重計，但我們應該慶祝民主的勝利。之前未計入的票數都被計入了。」