前谷歌執行長2450萬賣阿賽頓豪宅

此處物業的設計擁抱加州的美景和氣候的同時，也致敬了經典的歐洲設計風格。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

谷歌 前執行長施密特（Eric Schmidt)和妻子目前正在以2450萬的價格，出售他們位於阿賽頓（Atherton)占地3畝的豪宅。施密特在2001到2011年期間擔任谷歌執行長，之後在科技投資 、廣告和慈善領域深耕。

從公開的信息看，這處物業主建築一樓各有一間起居室、客廳、家庭活動室、辦公室和陽光房；面積有3165平方呎。此外，還有廚房、餐廳和早餐室等。二樓包括三間臥室還有一個小的起居室和三個露台；面積有2100平方呎。另有一間175平方呎的地下室。

除去主體建築外，該物業還有一幢獨立的客房建築，一間獨立的可容納3輛車的車庫，一個游泳池和室外溫泉按摩浴缸，一間獨立的溫室花房，一處噴泉以及一小間工具房。

整處物業綠蔭環繞，所有建築錯落有致的分佈在三塊草坪之中。官方網站對它的介紹是「體量寬闊，用料上乘。擁抱加州 的美景和氣候的同時，也致敬了經典的歐洲設計風格。幾乎每個房間都光線充足明亮、滿眼是窗外蔥蘢的綠意。」

據悉這處物業最早是1990年以200萬元購入的。到了2007年，房東購得了鄰近的地塊，開始大肆翻新，後來又在2013年時完成了另一處擴建。房產經紀卡洛爾（Kat Carroll)將這處物業和此前舉行拜習會的費洛利花園相比，說這處物業也充滿了鮮花和果樹。她說：「從踏入這裡的那一刻，你就像是來到了一個私密的植物天堂。」

卡洛爾還說，阿賽頓一直以來都是「富有的舊金山人尋覓沒有迷霧的夏日居所的聖地」。建築的設計依傍其較高地勢，加上豐富的植被，整體感覺寧靜又私密。