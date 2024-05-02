聖縣重新計票增加15票 縣府細說明

在聖他克拉拉縣重新計票中，羅達倫票數增加了11票，史密提恩票數增加了4票。(記者徐蓓蓓╱攝影）

在剛剛結束的國會第16區選舉聖他克拉拉縣重新計票中，羅達倫票數增加了11票，史密提恩票數增加了4票。聖他克拉拉縣選務處日前公布了這些新增票數來源的細節。

除去在重計中對部分填寫不合規範選票的認定有所變化外，重計申請人還要求檢查之前未被計入在內的郵寄選票、臨時選票和有條件選民登記 的選票。在第一次計票中，這些選票被認為不符合資格，沒有計入。總共有45張此前未被計入選票受到質疑。

在這45張選票中，聖他克拉拉縣選務處最終認定有7張此前未計入的選票是真實有效的。其中有一張選票的簽名，經過進一步確認，證實信封上的簽名和選民記錄是一致的。剩下的6張是有條件選民登記選票，而且都未勾選公民身份一欄。在重計過程中，選務處員工發現了這些選票此前/同時有遞交有效的選民登記宣誓書。這樣的話，這些選民的登記也是真實有效的，所以也被計入票數。

在此次重計中，還有第一次計票遺漏的來自6個小選區的19張選票被重新計入。這19張選票在第一次重新計票中是被確認真實有效的，但由於打卡機操作人員出錯沒有被計入。另外，選務處發現在第一次計票中有來自2個小選區的3張選票被錯誤地計算了兩次，現在這些小選區的計票結果已經修正。

這19張重新計入的選票又分兩種情況。有12張選票是來自同一小選區的同一批選票。第一次計票時都已經正確地掃描了，但因為操作員失誤，沒有按下接受鍵而是錯誤地按了取消鍵，所以未能計入票數。還有7張選票是來自5個不同的小選區。這些選票在計票的時候，打卡機卡住了或是輸入故障，導致有些選票要重新掃描。操作員操作失誤沒有重新掃描這些選票。

聖他克拉拉縣選務處表示，選務處有品控程序來最小化計票失誤，但人為錯誤還是有發生的可能。在多數情況下，此類錯誤通常只會影響到極小一部分選票，對結果不會產生影響。但16區國會議員選舉史無前例的結果導致了即使很小的誤差（低於總票數的0.01%），也可能對結果產生影響。