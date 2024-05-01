關心B型肝炎 數個組織金山市府集會呼籲

多個組織在市政府的門口階梯上集會，呼籲人們關注B型肝炎。（記者楊逸辰／攝影）

五月是全國肝炎認知月（National Hepatitis Awareness Month）。東北醫療中心（North East Medical Services, NEMS）、舊金山灣區 清除B型肝炎組織（SF Hep B Free Bay Area）、舊金山愛滋基金會等數個致力于清除灣區B型肝炎疾病的組織和市議員殷嘉立，4月30日上午在市政府的門口階梯上集會，呼籲關注B型肝炎這種疾病。

B型肝炎是一種有生命危險的、損害肝臟的病毒感染，可引起急性或慢性疾病。 病毒最常見的傳播方式是在出生和分娩期間以及幼兒期由母親傳給孩子，還有就是通過與受感染的伴侶發生性行為時接觸血液或其他體液、不安全注射或接觸尖銳器具傳播。根據世界衛生組織2024年的全球B型肝炎報告，因為病毒肝炎感染而導致的死亡數量正在穩定上升，成為了全球第二致死的感染疾病。

大約8萬1000的灣區居民都有感染慢性B型肝炎，大部分並不知道他們自己已經患上了這一疾病。亞裔 相對於白人來說，更是有著感染B型肝炎更高的風險。雖然B型肝炎無法治癒，但卻可以通過接種疫苗預防，就算感染上了也可以通過早期治療而達到和普通人相同的生活水準。

市議員殷嘉立回憶，自己以前的男友Mark Lim在2001年因B型肝炎導致的肝癌而死。Lim生前想要努力提高人們對這一可預防又可治療的肝炎的認知，他在史丹福大學亞裔肝臟中心所作的努力，是今日舊金山灣區清除B型肝炎組織的前身。

殷嘉立指出，雖然已經有所改善，但如今仍然平均每12名亞裔美國人中就有一位患有B型肝炎。「我們需要更多幫助來讓B型肝炎在舊金山甚至世界上消失。」

B型肝炎患者通常沒有症狀，就使得篩查和疫苗接種等預防以及早期治療的工作尤為重要。東北醫療中心將把B型肝炎變成不再是亞裔社區中一個主要死因，視為自己的任務。

中心移民健康總監沈愛梅醫師表示，東北醫療中心關於B型肝炎的服務包括對B型肝炎的篩查、疫苗接種等，對於那些確診的患者。東北醫療中心可以提供B型肝炎治療和持續性的病情觀察，並隨時使用超聲波設備檢查是否有產生肝癌的風險。

沈愛梅表示，東北醫療中心還有專門為懷孕女性患者準備的專案計畫，自從五年前構建以來，一直確保能將母親到孩子的病毒傳播清除。