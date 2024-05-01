我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重大讓步...布朗大學與示威學生達成協議 允討論從以色列撤資

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

「挑逗味蕾的黑精靈」醬油文化 戚繼梅娓娓道來

記者徐蓓蓓／佛利蒙報導
戚繼梅講授醬油文化知識。（記者徐蓓蓓／攝影）
戚繼梅講授醬油文化知識。（記者徐蓓蓓／攝影）

「古粒文化事業工作室」的戚繼梅老師日前佛利蒙市圖書館舉辦以「挑逗味蕾的黑精靈」為主題的醬油文化知識講座。金山灣區僑教中心主任莊雅淑、佛利蒙市議員黃潔宜、舊金山台灣商會會長葉雲河等出席了這次的文化講座。

葉雲河夫婦和單聖玲製作筒仔米糕食物模型。（記者徐蓓蓓／攝影）
葉雲河夫婦和單聖玲製作筒仔米糕食物模型。（記者徐蓓蓓／攝影）

本次講座上，戚繼梅首先介紹了「醬」字的來源。從「論語」開始介紹「醬」字悠久的歷史。還詳細介紹了「周禮」中介紹的「醬」的製作方法：「肉煮熟後，切成塊晾乾。再把肉乾剁碎，跟酒麴等攪拌，加上鹽，酒浸之後，密封在容器中，過一百天就完成了」，以及各類「醬」的食用方法。

接著她介紹了天然傳統醬油的釀造製程。戚繼梅表示，先將大豆浸泡蒸煮，然後炒熟小麥後碾碎，攪拌加入麴菌、食鹽和水，經過發酵120-180天之後初步完成。她還將這一過程和化學醬油製程對比，介紹傳統釀造醬油和速成醬油、水解醬油的區別，以及對健康潛在的影響。

她還介紹了獨樹一幟的台灣黑豆醬油的釀造製程，以及壺底油、蔭油、生抽、老抽、白醬油、薄鹽醬油、醬油膏及特殊風味醬油的區別和用途。

現場邀請觀眾互動，試著用講座教授的知識來鑑別各種醬油。此外還有以筒仔米糕模型，現場製作醬油食物的活動。

多位到場聽眾表示，在講座中學到很多關於醬油的來源和發展的知識，感受到這家常一味背後深遠的文化內涵。很多人第一次看到醬油作畫，驚訝於其背後的藝術屬性。活動現場還展示了眾多美味台灣小吃的模型。

灣區 舊金山 圖書館

上一則

連降3年後 加州人口首現小幅增長

下一則

亞太裔傳統文化月 市府表揚3傑出亞裔

延伸閱讀

能驅動營收卻也是個大錢坑 一次看懂為什麼AI的開發這麼貴？

能驅動營收卻也是個大錢坑 一次看懂為什麼AI的開發這麼貴？
挑戰OpenAI「Sora」 中國發布首款文字描述生成影片AI模型

挑戰OpenAI「Sora」 中國發布首款文字描述生成影片AI模型
蘋果靠挖角Google人才發動AI反攻 WWDC或可一窺成果

蘋果靠挖角Google人才發動AI反攻 WWDC或可一窺成果
佛利蒙每平方呎房價 超越舊金山

佛利蒙每平方呎房價 超越舊金山
英國金融時報點頭 報系新聞將用於訓練OpenAI模型

英國金融時報點頭 報系新聞將用於訓練OpenAI模型

熱門新聞

舊金山中國遊客人數至今尚未復甦，官員稱，這與兩地間直飛航班數量仍遠低於疫情有關。（取自Pexels）

舊金山中國遊客人數仍未復甦 1原因是關鍵

2024-04-28 02:20
矽谷高收入高就業率的光鮮外表下，可能隱藏著一場生活成本失控的危機。(Karolina Grabowska/Pexels)

矽谷生活成本高 潛藏失控危機 華人自嘲「灣區喘氣都要錢」

2024-04-24 16:23
1950 Cowper Street在房產經紀網站Redfin上的估值已經上升到3223萬元。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

2024-04-25 02:17
Slack共同創辦人巴特菲爾德的16歲女兒逃家失蹤。有人稱她在舊金山田德隆區。（馬連縣警局提供）

SLACK創辦人16歲女兒尋獲 同行26歲男被控「綁架兒童」

2024-04-29 00:07
帕薩迪納放射科醫師帕特爾去年1月駕駛特斯拉載妻子與兩個孩子衝下聖馬刁縣懸崖。(圖：取自聖馬刁縣警長辦公室臉書)

心理學家：車載妻小衝下懸崖加州醫師 當時正精神病發作

2024-04-25 15:38
灣區希爾茲堡的SingleThread Inn被譽為「加州最奢華的體驗之一」，飯店內布置古色古香。（翻攝自飯店官網）

米其林首次在美飯店排行 灣區4家摘3星

2024-04-27 02:20

超人氣

更多 >
專家說 這類蔬菜優於任何補品

專家說 這類蔬菜優於任何補品
CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所
李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累
挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓
就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟