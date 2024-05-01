「挑逗味蕾的黑精靈」醬油文化 戚繼梅娓娓道來

戚繼梅講授醬油文化知識。（記者徐蓓蓓／攝影）

「古粒文化事業工作室」的戚繼梅老師日前佛利蒙市圖書館 舉辦以「挑逗味蕾的黑精靈」為主題的醬油文化知識講座。金山灣區 僑教中心主任莊雅淑、佛利蒙市議員黃潔宜、舊金山 台灣商會會長葉雲河等出席了這次的文化講座。

葉雲河夫婦和單聖玲製作筒仔米糕食物模型。（記者徐蓓蓓／攝影）

本次講座上，戚繼梅首先介紹了「醬」字的來源。從「論語」開始介紹「醬」字悠久的歷史。還詳細介紹了「周禮」中介紹的「醬」的製作方法：「肉煮熟後，切成塊晾乾。再把肉乾剁碎，跟酒麴等攪拌，加上鹽，酒浸之後，密封在容器中，過一百天就完成了」，以及各類「醬」的食用方法。

接著她介紹了天然傳統醬油的釀造製程。戚繼梅表示，先將大豆浸泡蒸煮，然後炒熟小麥後碾碎，攪拌加入麴菌、食鹽和水，經過發酵120-180天之後初步完成。她還將這一過程和化學醬油製程對比，介紹傳統釀造醬油和速成醬油、水解醬油的區別，以及對健康潛在的影響。

她還介紹了獨樹一幟的台灣黑豆醬油的釀造製程，以及壺底油、蔭油、生抽、老抽、白醬油、薄鹽醬油、醬油膏及特殊風味醬油的區別和用途。

現場邀請觀眾互動，試著用講座教授的知識來鑑別各種醬油。此外還有以筒仔米糕模型，現場製作醬油食物的活動。

多位到場聽眾表示，在講座中學到很多關於醬油的來源和發展的知識，感受到這家常一味背後深遠的文化內涵。很多人第一次看到醬油作畫，驚訝於其背後的藝術屬性。活動現場還展示了眾多美味台灣小吃的模型。