南灣遊民安置項目 成華人購房反指標

山景城和桑尼維爾交界處的Crestview旅館正在被改建成收容無家可歸青年的可負擔住宅。（記者徐蓓蓓/攝影）

聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez)、聖荷西 市長馬漢（Matt Mahan)、聖荷西市議員托利斯（Omar Torres)以及慈善家索布拉托（John Sobrato）29日為救世軍場地遊民 臨時住所項目揭幕。索布拉托為該項目捐贈了100萬美元。而這只是聖他克拉拉縣和聖荷西市為解決遊民問題而展開的大量項目中的一個。在聖荷西市目前就有6處遊民臨時住所社區在運營。

這些政府引以為傲的遊民安置項目，卻在華人購房指南中被列為和自然災害、環境污染等並列的硬傷之一。更有房產中介在谷歌地圖上標註出遊民安置項目的位置，提醒購房者避開。問及對遊民安置地避之唯恐不及的原因，很多購房者也很坦率，就是擔心房屋周邊的治安、環境問題，還有學校的質素也會收到影響等。

有些購房者還會把硬傷房的範圍從遊民收容所擴大到可負擔住宅。但另一些購房者則不以為然，認為現在可負擔住宅涵蓋的範圍非常廣，基本新建的住宅都會要求建造一部分可負擔的單元，還有一些百分百都是可負擔住宅的項目。而且可負擔住宅和遊民臨時住所的性質是完全不同的，如果擔心鄰居的質素，可以事先調查一些可負擔住宅對收入的要求。

目前看來，遊民收容處比較集中的是北聖荷西和東巴洛阿圖地區。這兩地傳統上也是矽谷 南灣治安比較欠佳的兩處。但隨著政府解決遊民危機項目的推進，有越來越多的矽谷城市參與到遊民住房項目中來，也有越來越多的項目逐漸從規劃進入到實施階段。矽谷城市中，聖荷西市、聖他克拉拉市和山景城市都是在這方面投入比較積極的。

去年開始，山景城已經著手將El Camino公路附近的Crestview旅館改建成收容無家可歸青年的可負擔住宅。而聖荷西市設立在與薩拉托加市和庫比蒂諾市交界處的遊民收容處更是引起了當地居民很大的反響。Lawrence Expressway沿線的一些收容處因為收容有犯罪前科的遊民也導致當地居民怨聲載道。

不過有人認為，在寸土寸金的矽谷完全沒有硬傷的房子，可能就會有一個致命的硬傷–「貴！」而且即使在遊民問題相對較少的巴洛阿圖，也有一項區內教堂每個月輪流承擔收容職責的項目。難道要因此每個月都搬家不成？所以買房子只要根據自己的接受程度挑選綜合性價比較好的就可以了，十全十美的房子並不存在。