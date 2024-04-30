16選區選票重計 彭莊煒律師批:慢又花錢
16選區國會議員選舉重新計票目前已進入第3周，重計申請人彭莊煒（Jonathan Padilla)的律師艾爾維茲（Matthew Alvarez)表示，選務處工作不力，導致重計耗時過長，花費劇增。而上周三聖馬刁縣選務處也漲價到和聖他克拉拉縣的花費預算相當的水平。
艾爾維茲對媒體表示，剩餘的選區計票之所以花費了這麼多時間，是因為選務處的員工「花了很大力氣才找到需要重計的選票。」他認為，是選務處的無能導致了重計申請人的花費增多。彭莊煒方面在重新計票的每一天，都要向聖他克拉拉縣選務處支付1萬2000元的定金。
艾爾維茲說：「是他們沒有能力按小選區來找到選票，同時確保重新計票的選票數和原來的計票數完全一樣，才讓重計拖延這麼久花費這麼多。」
聖他克拉拉縣選務處表示，不能同意選務處把選票放錯地方的說法。選務處表示，當選票到達選務處的時候，是按照小選區來分類整理的。但所有選票並不是同時到達的，所以每個小選區的選票會出現在不同的箱子裡。
聖他克拉拉縣選務處指出：「一個小選區的所有選票可能會分散在不同的盒子裡。我們要把一個小選區的所有選票都完全找到，（才能開始計票）。」
「加州選民基金會」主席亞歷山大（Kim Alexander)表示：「重新計票的困難是『選民選擇法案（Voter′s Choice Act)』的一個意外的副作用。」
「選民選擇法案」在投票的時間、地點和方式上給了選民極大的自由度和更多的選擇。目前加州半數的縣，80%的選民可以選擇在縣境內的任何地方投票，也可以提前郵寄選票，而不是只在自己附近的投票站當天投票。
亞歷山大說：「這（對選民來說）是一項便利，但卻讓選舉後重新計票變得困難。」
此外，彭莊煒律師和雙方競選團隊律師對一些此前作廢選票的質疑，也讓整個重計過程拉長。
而上周三，聖馬刁選務處也把重計費用預算從4萬5000元漲價到10萬8000元，幾乎和聖他克拉拉縣一樣多。但聖他克拉拉縣需要重計的票數是聖馬刁縣的四倍還多。
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