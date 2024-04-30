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房租有彈性 用兩招跟房東議價

佛利蒙每平方呎房價 超越舊金山

編譯廖宜怡／綜合報導
房地產經紀公司Redfin的數據顯示，佛利蒙每平方呎中位數房價已超越舊金山。（取自Google地圖）
房地產經紀公司Redfin的數據顯示，佛利蒙每平方呎中位數房價已超越舊金山。（取自Google地圖）

當初，人們開始湧入佛利蒙購屋時，許多房地產經紀人向客戶提出的賣點是，與舊金山相比，相同的價錢可以在佛利蒙買到更大的房子。然而，這個情況似乎已經改變。

房地產經紀公司Redfin的數據顯示，這座東灣城市3月的每平方呎中位數房價為960元，比舊金山高出1元。這使得佛利蒙的每平方呎房價在灣區人口最多的十個城市中排名第三，僅次於南灣的聖他克拉拉市和桑尼維爾。

不過，舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，在某些情況下，佛利蒙的屋主仍然可能擁有比其他城市的屋主更多的空間，因為Redfin的數據僅計算建築物本身的面積，並沒有將房屋所在的土地面積考慮在內，代表佛利蒙許多房屋擁有的寬敞庭院並不包含在中位數房價中。

就在幾年前，佛利蒙每平方呎房價還比舊金山低數百元，但這個情況在新冠疫情期間發生了變化。受到遠距工作興起的影響，房屋買家突然能住在離辦公室很遠的地方，人們開始對郊區城市表現出興趣。

佛利蒙的房價於2022年超越舊金山，飆升到創下歷史新高。紀事報指出，事實上，佛利蒙的房屋價值現在比灣區前十大城市的任何一個都高，光是過去一年，一棟典型佛利蒙房屋的房價從2023年3月的142萬元，上漲到2024年3月的156萬元，成長了10.2%，增幅大於聖荷西的10.1%。相反地，同期舊金山房價卻下跌了近3%，從133萬元降至129萬元。

不過，佛利蒙的每平方呎房價還不是灣區最貴的，聖他克拉拉市和桑尼維爾兩市的每平方呎中位數房價現在皆超過1000元。和佛利蒙一樣，聖他克拉拉市的房價在疫情期間快速上漲，每平方呎房價比五年前上漲了近300元。

佛利蒙市府官員和房地產經紀人表示，佛利蒙多年來一直被評選為美國最幸福城市，擁有許多優勢，包括靠近科技中心和購物中心、多元化人口和學區系統，因此上市房屋在開放日時總能吸引許多買家來參觀。

相較於佛利蒙房價的顯著上升，房地產經紀公司Zillow 的數據顯示，舊金山房市仍相對低迷，房價下跌速度比加州任何一個城市都快。

房價 舊金山 房地產

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