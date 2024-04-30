財力雄厚溫和派組織 矢言拒讓佩斯金當市長

舊金山明日會更好執行長 Jay Cheng 表示，該組織還沒有決定挺誰。(LinkedIn圖片)

今年11月的舊金山 市長選舉，將是金山歷史上最昂貴的一次。舊金山紀事報報導，一個財力雄厚的溫和派團體，正面臨該支持誰的窘境，但成員們心中最重要的目標，是絕對不讓進步派市議長佩斯金（Aaron Peskin）登上市長寶座。

「舊金山明日會更好鄰里團隊」(Neighbors for a Better San Francisco)，是最近幾年才成立的組織，上一次市長選舉的時候，他們還名不見經傳。但是因為有許多億萬富豪慷慨捐款，如今他們的財力極為雄厚，這次的市長選舉，他們會展現實力。

溫和派就是中庸務實的理念，他們支持興建市場價格的住宅(market-rate housing)而非廉價住宅、對企業採取支持鼓勵的心態、支持擴大警察局的權力等。該組織在2022年的選舉中，成功罷免 掉進步派的舊金山地檢長博徹思(Chesa Boudin)。

該組織的執行長是Jay Cheng，他最近給候選人麥法恩（Mark Farrell）和羅偉（Daniel Lurie）舉辦講座。Jay Cheng的妻子是Kanishka Cheng，是「舊金山協力行動」(TogetherSF Action)的領導，曾經替麥法恩和布里德效力。

這一組織對布里德、麥法恩和羅偉都肯定，但痛恨進步派的鄉愿心態。進步派擔憂該組織的力量，最近成立了「鳳凰專案組織」(Phoenix Project)對抗並警告市民：有錢人所推舉的候選人，將把舊金山推回幾十年前的狀態，也就是主張支持大企業、公司房地產與高檔化(gentrification)的政綱。

Jay Cheng最近表示，舊金山明日會更好組織還沒有決定挺誰。華埠 政治顧問David Ho指出，最近的選舉結果可以看出，市民傾向於中間的溫和立場。舊金山明日會更好的策略應該會奏效，但施行中如果出問題，卻可能出現兄弟鬩牆的分裂局面。

舊金山的選舉制度，包括「優先排名選擇系統」(ranked-choice system)，選民可以排順序投給最多十位候選人。計票的時候，第一順位的票數最少的，投他的那票就轉給第二順位的候選人，如此反覆進行到一人勝出為止，這樣溫和派的人就不會自相殘殺了。