中國女留學生心臟驟停獲救 家人感謝醫護

蔡凱瑟琳與薩特醫療中心醫生護士合影。（Sutter Medical Center提供）

19歲的來自中國廣東佛山的大學新生蔡凱瑟琳（Catherine Cai）在戴維斯加大就讀社會學，她在上個月趕去上課的路途中突發心臟病 ，導致心臟驟停。幸虧被路人發現，急救人員趕到後搶救及時得救。她的家人29日飛往位於沙加緬度的薩特醫療中心（Sutter Medical Center），感謝主治醫生和護士的救治，挽救了女兒的生命。

蔡凱瑟琳表示，3月14日她在走向校園上課的途中突然感到身體不適，心臟感覺異常。一名路人發現她有困難，當蔡凱瑟琳開始嘔吐時，便立即報警叫來救護車。急救人員發現她的心跳加速且不穩定，迅速將她送往沙加緬度的綜合心臟護理中心救治。

來自中國佛山的19歲大學新生蔡凱瑟琳突發心臟病，因急救得當，恢復健康。（Sutter Medical Center提供）

在抵達急診室僅僅10分鐘後，蔡凱瑟琳突然心臟停跳，急救醫生通過除顫器也難以對心臟進行復甦。隨後，醫生果斷將蔡凱瑟琳接入體外循環心臟生命支持系統（ECMO），持續進行心肺復甦。檢查顯示，蔡凱瑟琳患有淋巴細胞心肌炎，這是一種罕見的心臟肌肉病毒感染。

蔡凱瑟琳在手術後的兩天。（Sutter Medical Center提供）

薩特醫療中心心血管高級主任羅茲（Thomas Rhodes）說：「她的病情非常嚴重，預期診斷不佳。」

蔡凱瑟琳接受了類固醇和其他藥物治療，並安裝了一種稱為Impella的心臟泵維持生命。如果她的心臟還未能康復，醫生表示心臟移植團隊已經準備好備案。所幸，蔡凱瑟琳從疾病中漸漸恢復過來，心臟泵隨後被移除，在治療後的三周後，她成功出院。

患者的父母特地從中國趕來，並寫了感謝信，一家人正準備返回中國，臨行前希望能夠有機會感謝參與救助的醫生和護士。

信中寫到：「按照中國的傳統習俗，你們是凱瑟琳真正的救星，就像她的第二父母一樣，不僅挽救了女兒的生命，更讓全家重新燃起了希望和幸福。我們家人對薩特醫療中心的護理和奉獻表示感激，我們誠摯邀請醫生和家人來中國旅遊，特別是廣東，品嘗這裡各種的美味菜餚。」