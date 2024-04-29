聖縣青年領導力峰會 聚焦精神健康議題 提供諮詢資源

姚翰儒（右）和波加斯基（Kiran Bogusky)都是縣「青年任務力量（Youth Task Force)」的成員。（記者徐蓓蓓／攝影）

聖他克拉拉縣日前在聖荷西Oak Grove高中舉行「青年領導力峰會」，鼓勵下一代的青年領袖，並啟發學生幫助提升學 校和社區的精神健康。

2023年的「矽谷 指數」數據顯示，聖他克拉拉縣和聖馬刁縣有將近三分之一的中學生有長期感到悲傷或絕望的經歷。聖他克拉拉縣議會將青少年精神健康作為工作的重點。本次活動就是為本縣青少年提供更多行為健康資源的具體舉措之一。

包括聖他克拉拉縣議會議長艾倫伯格（Susan Ellenberg)、縣行政長威廉斯（James R. Williams),、縣兒童辦公室主任達菲（Sarah Duffy)、縣學監德萬（Mary Dewan)，縣「青年任務力量（Youth Task Force)」聯合主席達迪康達(Anushka Tadikonda)和姚翰儒（Henry Yao)，以及舊金山州立大學副教授安卓德（Jeff Duncan-Andrade)在內的官員、教育者、學者和青年學生參加了峰會討論。

艾倫伯格表示：「看到今天世界上發生的一切，很容易對於我們的未來感到悲觀。但當我看到年輕人所展現出來的潛力，尤其是今天參加峰會的這些年輕人，我就充滿了希望。」

本次峰會是聖縣「兒童和家庭政策辦公室」與聖縣「青年任務力量（Youth Task Force)」之間的一次合作。後者是由青年學生組成的諮詢組織，為聖縣決策者在影響青少年生活的議題上提供建議。

聖縣「青年任務力量」成員考爾（Kushleen Kaur)是青年精神健康分會成員，和其他會員共同設計了「青年健康問卷」，來調查青年學生的精神健康狀態。她希望，可以通過努力讓更多人了解精神健康的真正涵義，消除圍繞在精神健康問題周圍的偏見。

考爾表示，來自亞裔 家庭的她，發現很多家長根本不關心精神健康問題，更不會帶孩子去接受治療。他們只需要看到孩子外表是健康的就好。而實際上，她看到很多同齡人都在精神健康方面經歷各種掙扎。

姚翰儒表示，在聖縣的高中提到精神健康問題，學生們常常會受到同伴的嘲笑，很多人因此很害怕討論自己的精神健康問題。他提到，最近聽聞有一位朋友的朋友不幸選擇了自殺，而這是他身邊的朋友都沒想到的。因為對方平時看上去是那麼樂觀開朗的一個人。