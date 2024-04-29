海獅可愛 遊客互動仍需保持距離
位於北加蘇沙利度的海洋哺乳動物中心也是全球最大的海洋哺乳動物醫院。近日該中心有報告稱，由於遊客對海獅過於友好而忽視安全的距離，導致海獅的健康和生活遭到影響。
海洋哺乳動物中心表示，「干擾互動」（Disturbance Interactions）包括圍繞動物擁擠而不給予適當的空間，可能會導致動物的壓力水平升高、母親與幼仔分開、干擾救援行動等。
根據海洋哺乳動物中心的說法，人類和狗對野生動物的干擾最終在2023年引起超過200起海洋哺乳動物救援的行動，比去年增加近30%。特別是在舊金山灣區，與去年秋季相比，在與生病的、年老的海獅的互動中，導致一起海獅群體內野鼠腎炎的爆發，這是一種細菌感染，可能導致海獅肝功能衰竭和死亡。
過密的互動不僅會給動物帶來更大的壓力，而且海洋哺乳動物中心還警告說，與海獅的互動還「潛在增加了人與動物之間疾病傳播的風險」。2023年，海洋哺乳動物中心記錄在舊金山灣區發生了九起干擾互動事件，超過了其他地區，如門多西諾和阿拉米達縣。為了防止更多的案件發生，海洋哺乳動物中心建議牢記以下提示：
保持距離。在當地海灘和水域觀賞海洋哺乳動物時，保持安全距離至少150呎，並將狗拴住。
尋求專家幫助。如果看到海洋哺乳動物處於困境中，請不要自行干預。而是撥打海洋哺乳動物中心的熱線415-289-SEAL（7325）。我們的專家將監視動物，並在必要時派遣訓練有素的救援人員進行安全救援。
請勿自拍。拍照和欣賞動物是可以的，但如果動物對你的存在作出反應，那麼你就太接近了。「請不要自拍！」
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