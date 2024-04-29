海獅可愛 遊客互動仍需保持距離

由於遊客對海獅過於友好而忽視安全的距離，導致海獅的健康和生活遭到影響。（海洋哺乳動物中心提供）

位於北加 蘇沙利度的海洋哺乳動物中心也是全球最大的海洋哺乳動物醫院。近日該中心有報告稱，由於遊客對海獅過於友好而忽視安全的距離，導致海獅的健康和生活遭到影響。

海洋哺乳動物中心表示，「干擾互動」（Disturbance Interactions）包括圍繞動物擁擠而不給予適當的空間，可能會導致動物的壓力水平升高、母親與幼仔分開、干擾救援行動等。

根據海洋哺乳動物中心的說法，人類和狗對野生動物的干擾最終在2023年引起超過200起海洋哺乳動物救援的行動，比去年增加近30%。特別是在舊金山灣區 ，與去年秋季相比，在與生病的、年老的海獅的互動中，導致一起海獅群體內野鼠腎炎的爆發，這是一種細菌感染，可能導致海獅肝功能衰竭和死亡。

過密的互動不僅會給動物帶來更大的壓力，而且海洋哺乳動物中心還警告說，與海獅的互動還「潛在增加了人與動物之間疾病傳播的風險」。2023年，海洋哺乳動物中心記錄在舊金山灣區發生了九起干擾互動事件，超過了其他地區，如門多西諾和阿拉米達縣。為了防止更多的案件發生，海洋哺乳動物中心建議牢記以下提示：

保持距離。在當地海灘和水域觀賞海洋哺乳動物時，保持安全距離至少150呎，並將狗拴住。

尋求專家幫助。如果看到海洋哺乳動物處於困境中，請不要自行干預。而是撥打海洋哺乳動物中心的熱線415-289-SEAL（7325）。我們的專家將監視動物，並在必要時派遣訓練有素的救援人員進行安全救援。