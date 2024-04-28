雨水太多…灣區野花綻開量輸去年 依然美不勝收

密爾比達山上俗稱小瑞士的山坡，隨處都是油菜花，整片花田很漂亮。（記者江碩涵／攝影）

加州 最美的春季賞花季到了，加州的公園、山坡等地，到處都有琴頸草（fiddlenecks）、羽扇豆（lupines）、薰衣草叢（lavender）等，美不勝收。讀者可以參考iNaturalist這個網站所記錄全加州有1萬1000多處「野花蹤跡」，裡面也有數十種植物介紹。

根據舊金山 紀事報報導，iNaturalist 網站是一個社群網站，供網友們記錄對植物、動物和真菌的觀察，其中包含許多山坡、公園內的野花群，也是喜歡出遊踏青的人們尋找去處的好方法。

報導指出，雖然今年野花開得很茂盛，但其實並沒有去年來得厲害。舊金山紀事報訪問了野花達人詹森（Jensen）指出，以往加州春天野花若到最鼎盛時期，有機會可從太空中就能看到五顏六四的花花草草，不過今年以來還沒有達到此盛況，但相較於完全乾旱的一年，也算是表現得還不錯。

詹森分析，加州每年能開出來的野花都不一定，今年相較於以往，的確降水非常充足，對野花生長來說是好兆頭，但降水並非唯一野花盛開的因素，因為降水多，也導致當地雜草生長也相對更為旺盛，這些雜草的生長、蔓延速度比野花還來得強，有時也會壓抑野花的生長，因此雨量多可能也導致雜草茂盛過於野花。

羚羊谷加州罌粟花保護區口譯員特納（Tunner）也贊同這樣的理論，並說，今年下了許多場大雨，的確替外來植物和雜草創造了更多活下去的機會，而擠走了加州本地的野花群。

詹森分析，若從沙加緬度走80號公路到舊金山時，可以看到綠色的山丘上長滿了外來雜草，若回溯過去，那條高速公路上原本應該全都是加州野花。

加州州立公園員工富比世（Ryan Forbes）介紹，雖然野草入侵，但塔瑪佩斯山（Mount Tamalpais）仍充滿了許多加州野花，主要就是野花已經進化到可以忍受各種侵蝕和營養不良的土壤，因此這裡的野花特別盛開，極度推薦這個地點，作為賞野花的好地方。

另一個推薦的地方就是密爾比達，華人俗稱小瑞士的山坡，也往往充滿著加州野花，每到春天就有一整片的小黃花盛開，那些小黃花也是俗稱的油菜花。