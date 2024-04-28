非營利組織捐200畝地 灣區大盆地紅木公園進行重建

大盆地紅木州立公園1902年設立，是加州最古老的州立公園，許多灣區民眾都喜歡去公園享受樹海。（記者江碩涵／攝影）

離灣區不遠的「大盆地紅木州立公園 」(Big Basin Redwoods State Park)，四年前經歷了一次超大規模的野火，至今公園仍未完全開放。一個非營利組織過去三年來花了410萬元買下六處公園旁邊的地產，並在26日宣布將把這些地產轉移給公園，並將進行許多升級工程，幾年後這裡又會是民眾可以盡情徜徉的休閒好去處。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，大盆地紅木州立公園是在1902年設立的，主要是為了保障可長到300呎(約100公尺)的魁梧巨樹林。它是加州 最古老的州立公園，又因為它在聖荷西的西南邊只有30哩左右，從舊金山過來也只有大約50哩，成為北加州人最喜歡造訪的天然景點之一。

大盆地紅木州立公園的地理位置，對聖荷西與舊金山的居民非常便利 (谷歌地圖)

2020年聖他克魯茲山脈(Santa Cruz Mountains)發生的CZU閃電綜合野火，把大盆地紅木公園1萬8000英畝的地盤燒得殆盡，只有3%的地區逃過祝融之劫。公園總部的訪客中心與博物館被燒掉，幾乎所有的建築物、橋樑都遭燒毀，成片的道格拉斯冷杉(Douglas fir)和棕褐橡木(tan oak)被燒焦。

但紅木樹有天然的防火保衛方式，公園裡已成年的紅木樹有90%存活下來，算是不幸中的大幸。可惜火災後連停車位都極有限，要再來這裡健行、露營變得非常不方便。公園在一個停車場上設立崗亭，給遊客做訪遊指引，很多遊客回想起過去的美好經歷，目睹眼前的一片淒涼，心中不禁升起唏噓感嘆。

但非營利組織「珊波維倫斯基金」(Sempervirens Fund)在4月26日宣布了大好的消息，該組織在公園附近購買了六塊地產，總面積將近200英畝，近期內將轉交給公園。新的公園總部與訪客中心會建在新的地產上，位於舊的總部訪客中心東邊三哩處，好讓人群和車輛離紅樹林聚生的地點稍遠一些。

新的訪客中心與公園總部也在一起，那個區一向被稱為「馬鞍山」(Saddle Mountain)，跟大石溪城(Boulder Creek)相當近，這裡還會設立露營區和工作人員宿舍，南邊不遠處的城市就是聖他克魯茲。建設計畫目前才在起步的階段，未來一年中會逐漸成形，工程會在2026或2027年開始。州政府已編列1億8600萬元經費，不過公園還需要設法從別處取得額外款項。長期的計劃中，還會開發穿梭巴士服務(shuttle service)，從訪客中心把遊客載送到紅木森林。

目前大盆地紅木公園靠海岸的「熊牧場區」(Rancho del Oso)，大致已全部開放，此區的歡迎中心(welcome center)與自然中心(nature center)都正常運作。因為停車位有限，如果現在就想前往，公園建議先做預約。官方預期遊客的數量還會比以前少很多，新的訪客中心完成後，遊客才會增加許多。