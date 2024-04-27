佩斯金拜訪Kaiming彩虹中心 談幼兒教育
舊金山市議長佩斯金奔走競選市長行程，4月26日和舊金山早期照料與教育倡議聯盟（SFECE）拜訪托兒中心Kai Ming彩虹中心（Kai Ming Rainbow Center）。佩斯金表示，市府在發展兒童保育方面，應有更多的投資，並讓家長參與、幫助整合課程，建構更健全的公共教育系統。
Kai Ming在舊金山有很多幼兒發展教育的站點。大約六年前舊金山通過一項提案C，將商業房地產稅用於擴大兒童早期發展，並向教師支付足夠的工資，以讓他們更好地完成教學工作。「這是一個非凡的、成功的計畫，使許多兒童受益，也使他們的家庭受益。」佩斯金在接受採訪時說道。
而對於華裔美國社區來說，幼兒保育不僅是華人社群非常關心的事情，也是許多華人移民從事的行業。佩斯金提及Kai Ming彩虹中心的一位女性員工，以前因為照顧孩子而無法工作。現在她可以帶著孩子來到Kai Ming，既讓孩子在這裡接受教育，也讓自己在這裡工作養家。
然而，現在由於舊金山市府的預算，托兒中心接受的政府資助正在受到威脅，彩虹中心的負責人們向佩斯金提出請求，使這些教師的工資來源保持穩定。
「我完全同意這一點，應該為該市真正最重要的事情之一提供資金，那就是投資於我們的孩子。」佩斯金說，「只有在教育上加大力度投資，人們才有機會過著更健康、更有成效的生活，並且回報社會造福。」
除了投資之外，佩斯金還認為，市府有很多方法可以幫助公共教育系統面臨挑戰，比如讓社區中的家長介入並幫助整合課程，幫助堅持發展有質量的教育，讓家長以更有意義、更負責任的方式參與其中。「不幸的事情之一是，我們看到如此多的家長花費巨資轉向私立學校。我更希望我們的父母將投資的資金投入每個人都可以接受的公共教育之中。」
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