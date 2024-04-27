佩斯金拜訪Kaiming彩虹中心 談幼兒教育

舊金山市議長佩斯金拜訪Kai Ming彩虹中心。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 市議長佩斯金奔走競選市長行程，4月26日和舊金山早期照料與教育倡議聯盟（SFECE）拜訪托兒中心Kai Ming彩虹中心（Kai Ming Rainbow Center）。佩斯金表示，市府在發展兒童保育方面，應有更多的投資 ，並讓家長參與、幫助整合課程，建構更健全的公共教育系統。

Kai Ming在舊金山有很多幼兒發展教育的站點。大約六年前舊金山通過一項提案C，將商業房地產稅用於擴大兒童早期發展，並向教師支付足夠的工資，以讓他們更好地完成教學工作。「這是一個非凡的、成功的計畫，使許多兒童受益，也使他們的家庭受益。」佩斯金在接受採訪時說道。

而對於華裔美國社區來說，幼兒保育不僅是華人 社群非常關心的事情，也是許多華人移民從事的行業。佩斯金提及Kai Ming彩虹中心的一位女性員工，以前因為照顧孩子而無法工作。現在她可以帶著孩子來到Kai Ming，既讓孩子在這裡接受教育，也讓自己在這裡工作養家。

然而，現在由於舊金山市府的預算，托兒中心接受的政府資助正在受到威脅，彩虹中心的負責人們向佩斯金提出請求，使這些教師的工資來源保持穩定。

「我完全同意這一點，應該為該市真正最重要的事情之一提供資金，那就是投資於我們的孩子。」佩斯金說，「只有在教育上加大力度投資，人們才有機會過著更健康、更有成效的生活，並且回報社會造福。」