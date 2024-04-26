屋崙啟動小企業周 引人流促消費

市議長勵琪希望支持小企業發展。（記者劉先進╱攝影）

屋崙 市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）、市議員卡爾布（Dan Kalb）、法夫（Carroll Fife）及經濟和勞動力發展局25日舉行記者會，啟動屋崙小企業周活動，希望在4月28日至5月3日之間，為小企業主和創業者舉辦面對面和線上專題討論會、研討會和資源博覽會，幫助他們申請許可證、獲得貸款 資源等，推動小企業經濟發展。無論是與會政府官員，還是餐廳工作人員、顧客，均提及增強公共安全，希望透過小企業周提升人流，激活公共空間，讓民眾更有安全感，願意出來消費。

屋崙市長盛桃辦公室合作和參與事務的副主任查維斯（Mayra Chavez）表示，小企業是屋崙的核心、靈魂和根本，也是經濟的重要組成部分，為居民和遊客提供良好的服務和聚會場所。

勵琪表示，小企業是社區的核心，雇傭本地人。美麗湖岸社區不僅是一個小企業社區，也是LGBTQ社區。希望邀請更多人光顧小企業，也請更多的小企業參加研討會、課程。卡爾布說，慶祝小企業周和慶祝母親節 一樣，不應該一年只慶祝一天。每個月的每一周、每一天都應該是小企業周。大家需要日復一日地支持和光顧小企業。

市議員卡爾布說，慶祝小企業周和慶祝母親節一樣，不應該一年只慶祝一天。每個月的每一周、每一天都應該是小企業周。（記者劉先進╱攝影）

市府行政官約翰遜（Jestin Johnson）說，對於市政府而言，民眾安全、勞工安全、消費者安全是首要任務。市長盛桃希望為所有屋崙人提供一個乾淨、安全的城市。與去年同期相比，屋崙多數類別的犯罪率呈下降趨勢。六年多來，警局不斷加大對徒步巡邏隊的投入，將人員配備增加到兩名隊長和12名警員。2023年2月，警局恢復在商業區和鄰里購物區的徒步巡邏。事實證明，這項投資卓有成效，迄今為止，大多數報案和部署徒步巡邏的地區的犯罪率大幅下降。

他強調，當小企業發展，激活公共空間，人們走入充滿活力的社區，看到街上人來人往的環境時，本身也是一種預防犯罪、提升安全感的策略。

此次記者會在美麗湖華人餐廳林家亞裔廚房（Lin Jia Asian Kitchen）門口舉行。員工張先生表示，常聽說有客人車子被砸。還是希望政府加大警力資源和巡邏，提升公共安全，這樣才能讓人放心外出消費。