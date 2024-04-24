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矽谷生活成本高 潛藏失控危機 華人自嘲「灣區喘氣都要錢」

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
矽谷高收入高就業率的光鮮外表下，可能隱藏著一場生活成本失控的危機。(Karolina Grabowska/Pexels)
矽谷高收入高就業率的光鮮外表下，可能隱藏著一場生活成本失控的危機。(Karolina Grabowska/Pexels)

聯邦勞工統計局發布的今年一季度消費價格指數顯示，舊金山灣區價格指數持續回落，失業率也在4%以下。但矽谷居民生活並不輕鬆，社媒上不時有關於灣區生活「喘氣費」的討論。矽谷高收入高就業率的光鮮外表下，可能隱藏著一場生活成本失控的危機。

勞工統計局的數據顯示，2024年前兩個月，舊金山灣區所有城市消費者價格指數上漲了1.5%，相對過去一年上漲了2.4%。其中食物價格指數上漲2.4%，能源價格指數上漲4.7%，主要來自電費上漲。除去食物和能源的核心價格指數上漲了2.2%。

勞工統計局美西助理局長羅森藍（Chris Rosenlund)表示，2月份的消費價格指數增長主要來自更高的住房支出。統計報告並未做季節性調整，因而月度的變動也可能反映了季節性的變化。

總體而言，消費價格指數從2022年6月的最高點一直在回落。但在實際層面，食物和能源價格漲幅依然給很多家庭帶來負擔。

在2024年前兩個月，能源消費指數上漲了5.3%。其中電費指數上漲17.7%，天然氣上漲了7.5%，同期汽油回落2.4%。從過去12個月的數據來看，能源指數上漲了4.7%，其中電費上漲29.8%，天然氣下降12.9%，汽油下降2.6%。

矽谷主要食物銀行「第二收穫（Second Harvest)」援引的「自給自足標準（Self-Sufficiency)」顯示，在聖他克拉拉縣，單身人士可以自足的最低收入是5萬7034元，而在聖馬刁縣要6萬8454元。四口之家在聖他克拉拉縣家庭收入低於13萬7100元，在聖馬刁縣低於14萬9100元，就達到聯邦政府認定的低收入標準。

「第二收穫」食物銀行表示，矽谷有將近三分之一的家庭沒有辦法支付基本生活的開銷。「由於灣區高昂的生活成本，即使是有工作的人要付清所有帳單也有困難。」

而華人社媒上也一直流傳著「灣區喘氣都要錢」的說法。不少人通過減少旅行和外食來消減開支。也有人從積極的角度來看到這一問題：「只要在灣區住過了，再到哪裡去都會覺得便宜！」

灣區 矽谷 低收入

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