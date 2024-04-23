金山動物園驚爆意外 委員會要查

舊金山動物園聯合委員會主席馬佐拉。 (照片來源: 舊金山建築行業委員會官網)

就在布里德市長宣布熊貓喜訊的前夕，舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）刊出一篇關於舊金山動物園 員工安全與動物福利問題的調查報告。這篇報導引發動物園聯合委員會的震撼，主席已下令徹查。

紀事報的報告是在17日刊出的，敘述的是20位現任與離職員工所投訴的一系列不久前的事件。譬如有一位員工被一隻大灰熊(grizzly bear)追趕，他死命奔逃才免於命喪熊口。另一個例子是一隻小企鵝被一扇門「斬首」的血腥一幕。這種離譜的事件在管理妥當的動物園中，應該不至於發生。

沒有透露姓名的投訴人表示，動物園的高階主管似乎無動於衷。市政府的動物園聯合委員會(Joint Zoo Committee)在18日舉行月會，委員們討論了紀事報所刊出的報導，主席馬佐拉(Larry Mazzola)下令徹查。那天稍後，布里德市長就宣布了熊貓即將來到舊金山的好消息。

馬佐拉指出，紀事報所述的事件，他在看到報導前完全不知。他希望動物園的執行長湯妮雅皮特森(Tanya Peterson)、動物學會的新任主席鄧恩(Melinda Dunn)來參加委員會的6月例會，提供更確切的資訊。

馬佐拉是第38區「鉛管工與水管工」工會的業務經理，在職業安全方面有相當多的經驗。他指出，看過報導後他對動物園員工的安全與訓練產生許多疑問。他認為員工的安全與動物的安全，都應該是動物園的第一優先考量。

動物園則在19日於官方社群媒體 上發文，指責紀事報的報導有歪曲訊息和不符合事實的陳述。鄧恩指出，譬如企鵝之死時的檢驗報告說死因「不確定」(inconclusive)。紀事報隨即去取得委員會2023年7月20日的會議文件，在上面列有6月份死去的五隻動物，在企鵝的那一欄，列出的死因是頭部重創(head trauma)。