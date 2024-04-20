攜手飛揚 金山小學生演出中文音樂劇

John Muir小學與飛揚藝術團合作排演該校首部中文音樂劇「花木蘭」，在校內演出後反響熱烈，獲得師生家長的一致好評。（主辦單位提供）

以中文沉浸式教學聞名的John Muir公立小學與飛揚藝術團合作排演該校首部中文音樂劇「花木蘭 」，在校內演出後反應熱烈，獲得師生家長一致好評。家長認為這是一種好方式鼓勵孩子們學習使用中文，希望中文音樂劇能成為學校傳統，一直延續下去。

為能夠讓更多學生參與其中，John Muir小學的「花木蘭」中文音樂劇，安排兩組演員扮演相同的角色。23名三至五年級學生，在過去三個月時間，每周排練三次，分別是武術、聲樂和表演。功夫不負有心人，兩場正式演出都非常成功，門票售罄，現場座無虛席。幽默劇情在小演員們的演繹下，逗得現場觀眾時不時發出笑聲。最後謝幕時，掌聲更是經久不息。

參演學生家長Andy Liu告訴本報記者，看到女兒在舞台上中文表演，他感到非常激動與自豪。他和許多在美華人 一樣，希望孩子能掌握中文，具備交流與閱讀能力，因他們平時在家都講中文，他認為，對於孩子來說學習中文最重要的是保持興趣，音樂劇是一種很有效的方式，讓孩子們使用中文的同時了解故事背後的中國文化，還能夠培養他們唱歌、表演、團隊合作等技能，「最重要的是她很開心」。

飛揚藝術團執行總監蔡麗虹表示，飛揚致力於透過表演藝術、藝術教育和文化交流保護弘揚中華文化，非常榮幸能夠與公立雙語小學合作，以美式音樂劇形式表演中國故事，為母語非中文的學生提供透過表演學習語言和文化的機會。

蔡麗虹介紹，之所以會選花木蘭的故事，一方面是因為她是中國角色，另一方面，她替父從軍，證明「男孩子做的事情，女孩子也能做」，寓意很好，能傳遞正面訊息。飛揚團隊為這部「花木蘭」中文音樂劇提供了全方位的技術支持，從劇本、音樂、到武術都由飛揚藝術家原創，並配合專業的燈光、音響、與舞美道具，確保最佳的演出效果。