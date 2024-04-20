我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國籍無證移民 今年首季均值較去年12月減半

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

攜手飛揚 金山小學生演出中文音樂劇

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
John Muir小學與飛揚藝術團合作排演該校首部中文音樂劇「花木蘭」，在校內演出後反響熱烈，獲得師生家長的一致好評。（主辦單位提供）
John Muir小學與飛揚藝術團合作排演該校首部中文音樂劇「花木蘭」，在校內演出後反響熱烈，獲得師生家長的一致好評。（主辦單位提供）

以中文沉浸式教學聞名的John Muir公立小學與飛揚藝術團合作排演該校首部中文音樂劇「花木蘭」，在校內演出後反應熱烈，獲得師生家長一致好評。家長認為這是一種好方式鼓勵孩子們學習使用中文，希望中文音樂劇能成為學校傳統，一直延續下去。

為能夠讓更多學生參與其中，John Muir小學的「花木蘭」中文音樂劇，安排兩組演員扮演相同的角色。23名三至五年級學生，在過去三個月時間，每周排練三次，分別是武術、聲樂和表演。功夫不負有心人，兩場正式演出都非常成功，門票售罄，現場座無虛席。幽默劇情在小演員們的演繹下，逗得現場觀眾時不時發出笑聲。最後謝幕時，掌聲更是經久不息。

參演學生家長Andy Liu告訴本報記者，看到女兒在舞台上中文表演，他感到非常激動與自豪。他和許多在美華人一樣，希望孩子能掌握中文，具備交流與閱讀能力，因他們平時在家都講中文，他認為，對於孩子來說學習中文最重要的是保持興趣，音樂劇是一種很有效的方式，讓孩子們使用中文的同時了解故事背後的中國文化，還能夠培養他們唱歌、表演、團隊合作等技能，「最重要的是她很開心」。

飛揚藝術團執行總監蔡麗虹表示，飛揚致力於透過表演藝術、藝術教育和文化交流保護弘揚中華文化，非常榮幸能夠與公立雙語小學合作，以美式音樂劇形式表演中國故事，為母語非中文的學生提供透過表演學習語言和文化的機會。

蔡麗虹介紹，之所以會選花木蘭的故事，一方面是因為她是中國角色，另一方面，她替父從軍，證明「男孩子做的事情，女孩子也能做」，寓意很好，能傳遞正面訊息。飛揚團隊為這部「花木蘭」中文音樂劇提供了全方位的技術支持，從劇本、音樂、到武術都由飛揚藝術家原創，並配合專業的燈光、音響、與舞美道具，確保最佳的演出效果。

飛揚藝術團與藝術中心是一間位於南灣聖荷西的非營利機構，1991年成立以來，秉承「用藝術打破邊界」的概念，促進多族裔之間的文化傳播與交流，共建和諧共生的多元文化社群，並連續15年舉辦「飛揚矽谷春晚」。

家長們認為排演中文音樂劇一種很好的方式，鼓勵孩子們學習並使用中文。（主辦單位提供...
家長們認為排演中文音樂劇一種很好的方式，鼓勵孩子們學習並使用中文。（主辦單位提供）
23名三至五年級學生參與了此次音樂劇。在過去三個月的時間裡，他們每周進行排練三次...
23名三至五年級學生參與了此次音樂劇。在過去三個月的時間裡，他們每周進行排練三次，分別是武術、聲樂、和表演。（主辦單位提供）

花木蘭 矽谷 華人

上一則

灣區汽油價再飆 每加侖貴全美2元

下一則

反47號公投提案 交90萬份聯署書

延伸閱讀

美中重啟熊貓外交 官宣：一對大熊貓明年來舊金山

美中重啟熊貓外交 官宣：一對大熊貓明年來舊金山
屋崙國際機場更名 金山提告 「極可能造成遊客混淆」

屋崙國際機場更名 金山提告 「極可能造成遊客混淆」
公校優秀華裔畢業生林灼世 選金山教委

公校優秀華裔畢業生林灼世 選金山教委
挺哪位金山市長？民主黨中央委員會首次會議將釋風向球

挺哪位金山市長？民主黨中央委員會首次會議將釋風向球
金山人語／選好人 還是選能人

金山人語／選好人 還是選能人

熱門新聞

輝達公司創始人黃仁勳(Jensen Huang)以765億的淨資產排在加州最富有榜單第5。（本報資料照）

加州最有錢的10個人 黃仁勳排第5

2024-04-14 21:45
胡伯曼。（取材自Youtube@Andrew Huberman）

人設崩塌 完美網紅史丹福教授被爆同時交往6名女性

2024-04-17 21:09
陳立人和他的律師極有可能出於策略提出無罪抗辯。（本報檔案圖）

谷歌工程師殺妻案今日再度開庭 兇嫌頭髮禿一塊

2024-04-19 20:40
一輛拖車9日試圖在舊金山市中心拖走一輛有人駕駛的汽車。（影片截圖）

搞什麼？華男人在車上 卻有拖車霸王硬上弓

2024-04-13 21:24
位於南灣庫比蒂諾市郊區的一棟384平方呎的房子以170萬元的價格掛牌出售。（取自Zillow）

庫比蒂諾384平方呎老宅要價170萬 經紀人：全市最便宜

2024-04-11 20:05
矽谷傳奇慈善家索布拉托以1元的價格出租兩畝地給聖荷西市使用。（記者徐蓓蓓／翻攝）

矽谷慈善家索布拉托1元租地 供聖荷西市建遊民臨時住所

2024-04-18 17:15

超人氣

更多 >
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺
輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點
就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切

就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切