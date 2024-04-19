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挺哪位金山市長？民主黨中央委員會首次會議將釋風向球

編譯組╱綜合報導
華裔檢察官湯曉慧（右）預計將於周五當選為舊金山民主黨縣中央委員會主席。（本報檔案照）
華裔檢察官湯曉慧（右）預計將於周五當選為舊金山民主黨縣中央委員會主席。（本報檔案照）

舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，舊金山政治觀察家們可能會密切關注19日召開的民主黨縣中央委員會（Democratic County Central Committee）會議。這是自溫和派在今年3月的選舉中贏得控制權以來的首次會議。

舊金山民主黨縣中央委員會是當地民主黨鮮為人知的管理機構，它將決定聲明是否支持一些政府施政政策，其中包括支持雇用更多警察和建設市場價住房。

這次會議是在溫和派候選人在3月的選舉中擊敗進步派候選人，獲得該機構24個民選席位中的18個之後召開的。在此之前，進步派控制了該委員會中除兩個席位之外的所有席位。

雖然這些聲明只是寬泛的政策聲明，但也可以被視為一種信號，表明市長和市議員候選人應採取的立場，以獲得黨的支持。而黨的支持可以帶來大量的財政支持。

這一組織預計最早要到6月中旬才會為11月的競選表示支持。該組織最具挑戰性的決定，是支持哪位溫和派候選人競選市長：市長布里德（London Breed）、前臨時市長兼議員麥法恩（Mark Farrell），還是非營利組織領袖羅偉（Daniel Lurie）。

政治觀察家稱，該委員會最終可能會採取排序選擇投票策略，支持多名候選人，以避免分裂溫和派選民，給競選中領先的進步派市議長佩斯金（Aaron Peskin）創造機會。

周五投票表決的決議，旨在使當地民主黨在公共安全、住房和教育方面 「重回正軌」。這些決議呼籲為警察部隊配齊人員，重點打擊暴力犯罪和毒品交易，同時建設可負擔得起的住房和市場價住房，並支持 「以學生成績為中心 」的公立學校系統。

一些進步人士優先考慮經濟適用房，而不是市場價項目，引起了溫和派的反對。他們通常支持為所有收入水平的人提供住房。2022年，由於溫和派和進步派在支持哪一方的問題上爭執不下，兩項旨在簡化建設流程和解決住房危機的住房措施均以失敗告終。

華裔檢察官湯曉慧（Nancy Tung）是選舉前委員會中兩名溫和派成員之一，預計將於周五當選為委員會主席。她提出了一項決議，承諾在民主黨事業中爭取地方資源，並希望在該委員會營造一個更具建設性的環境。

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