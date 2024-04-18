灣區科技業裁員 4月人數反彈高於3月

灣區科技業裁員人數在3月回落後又在4月反覆，恐怕裁員潮還遠未接近尾聲。（本報檔案照）

灣區 科技業裁員 人數在3月回落後，又在4月反彈，恐怕裁員潮還遠未接近尾聲。

根據向加州 就業發展部提交的官方通知，航空航太和國防巨頭Lockheed Martin、半導體設備製造商Coherent、和提供線上物理治療的科技公司Hinge Health決定削減灣區的200多個職位。

這三家公司的裁員都為永久性的。其中Lockheed Martin將在桑尼維爾和巴洛阿圖裁員68人，計畫將於6月10日生效。Coherent將在聖克拉拉裁員61人，計畫6月10日進行。Hinge Health 將在舊金山裁員77人，計畫於6月11日進行。

四月到目前為止，科技公司已經披露裁員計畫，涉及灣區949個工作崗位的計畫，其中包括Apple在聖他克拉拉裁員614人的計畫。

4月科技公司在灣區裁員的人數超過了3月裁員的352人。不過，目前4月和3月裁員規模遠低於1月和2月。1月份，灣區科技公司宣布了削減3248個工作崗位的決定。2月份，灣區九縣科技業裁員總數達2182個。

從2022年迄今，科技公司已透露計畫在灣區裁員超過3萬8800個。