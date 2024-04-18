我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價和利率那麼高 只剩兩種人買得起房

「一代女皇」74歲潘迎紫公布近照 網友驚：哪裡買的不老仙丹

灣區科技業裁員 4月人數反彈高於3月

記者葛歆睿／聖荷西報導
灣區科技業裁員人數在3月回落後又在4月反覆，恐怕裁員潮還遠未接近尾聲。（本報檔案照）
灣區科技業裁員人數在3月回落後又在4月反覆，恐怕裁員潮還遠未接近尾聲。（本報檔案照）

灣區科技業裁員人數在3月回落後，又在4月反彈，恐怕裁員潮還遠未接近尾聲。

根據向加州就業發展部提交的官方通知，航空航太和國防巨頭Lockheed Martin、半導體設備製造商Coherent、和提供線上物理治療的科技公司Hinge Health決定削減灣區的200多個職位。

這三家公司的裁員都為永久性的。其中Lockheed Martin將在桑尼維爾和巴洛阿圖裁員68人，計畫將於6月10日生效。Coherent將在聖克拉拉裁員61人，計畫6月10日進行。Hinge Health 將在舊金山裁員77人，計畫於6月11日進行。

四月到目前為止，科技公司已經披露裁員計畫，涉及灣區949個工作崗位的計畫，其中包括Apple在聖他克拉拉裁員614人的計畫。

4月科技公司在灣區裁員的人數超過了3月裁員的352人。不過，目前4月和3月裁員規模遠低於1月和2月。1月份，灣區科技公司宣布了削減3248個工作崗位的決定。2月份，灣區九縣科技業裁員總數達2182個。

從2022年迄今，科技公司已透露計畫在灣區裁員超過3萬8800個。

裁員 灣區 加州

上一則

北加16區國會議員候選人羅達倫 控黑金操控重新計票

下一則

首例 國王縣一水利單位被州政府監管

延伸閱讀

加速打掉重練 東芝擬在日本裁員5000人

加速打掉重練 東芝擬在日本裁員5000人
特斯拉全球大裁員10%、約1.4萬人被炒 2副總裁也走人

特斯拉全球大裁員10%、約1.4萬人被炒 2副總裁也走人
不只特斯拉 英國石油旗下電動車充電事業也傳裁員10%

不只特斯拉 英國石油旗下電動車充電事業也傳裁員10%
美媒：特斯拉擬全球裁員10%

美媒：特斯拉擬全球裁員10%
Tesla傳準備大裁員 最高可能裁20%人力

Tesla傳準備大裁員 最高可能裁20%人力

熱門新聞

輝達公司創始人黃仁勳(Jensen Huang)以765億的淨資產排在加州最富有榜單第5。（本報資料照）

加州最有錢的10個人 黃仁勳排第5

2024-04-14 21:45
位於南灣庫比蒂諾市郊區的一棟384平方呎的房子以170萬元的價格掛牌出售。（取自Zillow）

庫比蒂諾384平方呎老宅要價170萬 經紀人：全市最便宜

2024-04-11 20:05
胡伯曼。（取材自Youtube@Andrew Huberman）

人設崩塌 完美網紅史丹福教授被爆同時交往6名女性

2024-04-17 21:09
一輛拖車9日試圖在舊金山市中心拖走一輛有人駕駛的汽車。（影片截圖）

搞什麼？華男人在車上 卻有拖車霸王硬上弓

2024-04-13 21:24
示意圖。Image by Victorious Jaylin from Pixabay

水瓶投毒同事 舊金山灣區華裔工程師可能判2年緩刑

2024-04-11 13:15
櫃檯一側陳列著華人再熟悉不過的豬肉大包和韭菜盒子。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷高檔麵包店 驚見華人這些美食

2024-04-09 02:13

超人氣

更多 >
追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州
控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體
才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道
失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡

失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡
沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則

沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則