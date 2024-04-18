州府撥款 舊金山啟動食品安全回收

舊金山 環境保護廳17日宣布，從州府CalRecycle專案獲得210萬元撥款，用於幫助各大超商 和食品公司，將即將到期的食品回收並捐贈給需要的社區和群體。自2019年啟動這項食品安全回收計畫以來，已收近900萬磅食物，為有需要人群提供了800萬份餐點。

記者走訪了解，市內諸多大型超市銷售的快餐或是快到期的食物，都扔進了回收垃圾桶，進行掩埋或焚燒處理，造成很大的浪費之外，還汙染了環境。 但自舊金山實施了安全食品回收計畫之後，其中大量的安全食物被回收，進入到了城市中的各大食物銀行，並分發給需要的人群。 減少了食物浪費。

舊金山加州 街食物銀行義工Dayna表示，在每周一的志工服務中，她發現華裔長者占到來領取食物者的大多數，且許多長者從訪谷區和日落去趕來領取。

來自訪谷區的長者趙菊向本報表示，因領取的均是各大超商下架來的高端品質的健康食品，如牛奶製品、水果罐頭和香腸等，這樣領取一次會給家人的生活帶來改善的同時也節約家用。感謝市府可以把這個項目繼續進行下去。

舊金山市長布里德（London Breed）通過郵件表示，通過消除飢餓和減少浪費，在支持社區的同時，也在推進作為氣候領導者的努力。此食物安全計畫，由數百個食品回收組織、食品運輸服務和食品生產者組成，在他們共同的努力下，實現為有需要的人提供食物的目標。這種成功的合作模式確保可以照顧到城市中最弱勢的群體。

舊金山環境保護部發布的一組資訊顯示，2022年舊金山市的食品回收計畫，回收了約500萬磅優質食用食品。除了解決糧食安全問題外，還增加了環境效益。到2022年，將這些可食用食物送給弱勢群體，而不是等到過期掩埋，避免釋放約195公噸甲烷（或5460公噸二氧化碳當量）。甲烷是一種超級有害的溫室氣體，在地球大氣層中捕獲熱量的能力是二氧化碳的80倍。 減少排放對於實現城市的氣候目標至關重要，同時減少送往垃圾掩埋場的材料，也有助於舊金山更接近零廢棄物目標，即減少15%的廢棄物產生和減少50%的垃圾掩埋量。

舊金山為制止食物浪費採取了多方面的努力，包括堆肥和食物回收計畫，不僅減少了溫室氣體排放，而且有助於改變該市為結束糧食不安全所做的努力，目前四分之一的居民面臨糧食不安全的問題。

有關如何減少食物浪費的更多信息，請訪問endfoodwastesf.org。