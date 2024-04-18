譚文華深耕華埠多年 任麥法恩亞太裔競選官
舊金山市長候選人麥法恩（Mark Farrell）17日宣布，譚文華（Sherman King）為他的新任亞太裔競選官。根據公開資料，譚文華曾任舊金山華埠獅子會暨眼科服務基金會（San Francisco Chinatown Lions Club）主席、美洲中國工程師學會會員等，其家族服務華埠多年。
麥法恩表示，譚文華深耕舊金山亞太裔社區，對於其市長競選尤為重要。「擁有一名亞太裔競選官，能夠幫助我與全市的亞太裔單語種社區開展交流。」
麥法恩表示，他的執政理念包括公共安全、乾淨街道和發展小商業。在進行社區外展的過程中，他表示獲得了社區積極的相應。
通過郵件譚文華向本報表示，他畢業於柏克萊加大電子工程專業，曾在AMD和西門子等科技公司工作。之所以想為麥法恩工作，是因為他對舊金山懷有赤誠之心，而且他擁有擔任市長的經驗。在麥法恩離任後，舊金山的情況急劇惡化。
譚文華表示，麥法恩將公共安全放在首位，打擊犯罪和亞裔仇視犯罪。他還將努力幫持小商業，若他擔任市長，將幫助舊金山再次強大。
麥法恩是一名堅定的警察支持者，他強調上任後的首要任務便是恢復警局的預算，雇用上百名警員，以解決目前警局人力不足的問題。
「現任市長任由600名警員離開警局，這是無法接受的。 這給全市社區都營造了不安的氣氛，亞裔仇視也得以在這樣的情況下頻繁發生。」麥法恩說，「公共安全是我的首要要務。」
若成功當選，麥法恩將成為一名強硬派市長。「我們必須確保每個社區擁有足夠的警察，恢復法治與秩序。舊金山尤其的需要一名大膽無畏的市長，充分利用市長辦公室的聲音，與亞太裔社區同行。市長要盡可能到場每一場集會，向仇視犯罪展現強硬的姿態，起訴每一名仇恨犯罪的嫌疑人。」
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