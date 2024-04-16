屋崙富蘭克林小學 教學生如何理財 華裔校長：必備生活技能
據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，今年11歲的普魯特（Mecca Pruitt），是屋崙富蘭克林小學（Franklin Elementary School）五年級的學生。這所學校注重確保所有學生在升入初中前打好金融知識基礎，讓他們基本了解如何理財，包括需求與願望、資產與負債之間的區別。普魯特很快就在推銷手鐲、鑰匙扣、飲料和薯片方面取得了成功，在創辦他自己的公司幾周後就賺到了利潤，並在股票市場上收穫頗豐。他的業餘愛好是在白天查看走勢，晚上和周末研究潛在的交易。
「這是非常有意義的事情，」華裔校長劉路莎（音譯，Lusa Lai）說，「這是一種生活技能。」
然而，學校卻很少教授這種技能。現在，幾位州議員和教育界領袖正在推動要求高中生從 2030年開始學習一學期的個人理財課程。
可以說，這項法案是一個遙遠的目標，因為它要在已經很擁擠的學生課程表上再增加一門額外的課程。但支持者認為它具有至關重要的影響：研究表明，根據州教育部的數據，那些選修了這門課程的學生成年後負債更少，生活質量更高。
加州教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）在AB2927法案出台後表示：「如果我們的孩子掌握了了解和改變自身財務狀況的技能，我們就能幫助縮小性別工資差距，並在我們的有色人種社區創造世代財富，因為我們的年輕人在為自己的未來和未來的家庭做出關鍵決定時，會管理他們的金錢、增長他們的財富並了解價值。」
在富蘭克林小學，教育工作者們並不想等學生們上了高中才開始行動。
非營利組織 「兒童金融掃盲」（Financial Literacy for Kids）的創始人查普曼（Val Chapman）曾是一名銀行家和投資客戶經理。她說，她對金融掃盲的熱情源於縮小種族貧富差距的願望。根據美聯儲（Federal Reserve）的數據，2022年，非洲裔家庭與白人家庭每100元的財富差距約為15元。她說：「現在是我們改變這些數字的時候了。」
普魯特說，他已經在經營企業方面得到了一些很好的經驗。他從父母給他的50元種子基金開始創業，父母為他開了一個銀行帳戶。他用這筆錢購買他要銷售的產品，並很快將這筆錢變成了200元。他正在擴大自己的產品線，從一位最近搬到日本的朋友那裡進口日本零食。
該校四年級教師耶格（Benita Yeage）稱學生在創建企業的過程中，「他們的大腦真的看到了可能的未來，看到這些真是太酷了。」
上一則
華翁斑馬線被撞飛有錄影 警局稱調查需一年
下一則
FB留言