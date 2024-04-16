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屋崙富蘭克林小學 教學生如何理財 華裔校長：必備生活技能

編譯組╱綜合報導
屋崙富蘭克林小學注重確保所有學生在升入初中前打好金融知識基礎。（取自臉書）
屋崙富蘭克林小學注重確保所有學生在升入初中前打好金融知識基礎。（取自臉書）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，今年11歲的普魯特（Mecca Pruitt），是屋崙富蘭克林小學（Franklin Elementary School）五年級的學生。這所學校注重確保所有學生在升入初中前打好金融知識基礎，讓他們基本了解如何理財，包括需求與願望、資產與負債之間的區別。普魯特很快就在推銷手鐲、鑰匙扣、飲料和薯片方面取得了成功，在創辦他自己的公司幾周後就賺到了利潤，並在股票市場上收穫頗豐。他的業餘愛好是在白天查看走勢，晚上和周末研究潛在的交易。

「這是非常有意義的事情，」華裔校長劉路莎（音譯，Lusa Lai）說，「這是一種生活技能。」

然而，學校卻很少教授這種技能。現在，幾位州議員和教育界領袖正在推動要求高中生從 2030年開始學習一學期的個人理財課程。

可以說，這項法案是一個遙遠的目標，因為它要在已經很擁擠的學生課程表上再增加一門額外的課程。但支持者認為它具有至關重要的影響：研究表明，根據州教育部的數據，那些選修了這門課程的學生成年後負債更少，生活質量更高。

加州教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）在AB2927法案出台後表示：「如果我們的孩子掌握了了解和改變自身財務狀況的技能，我們就能幫助縮小性別工資差距，並在我們的有色人種社區創造世代財富，因為我們的年輕人在為自己的未來和未來的家庭做出關鍵決定時，會管理他們的金錢、增長他們的財富並了解價值。」

在富蘭克林小學，教育工作者們並不想等學生們上了高中才開始行動。

非營利組織 「兒童金融掃盲」（Financial Literacy for Kids）的創始人查普曼（Val Chapman）曾是一名銀行家和投資客戶經理。她說，她對金融掃盲的熱情源於縮小種族貧富差距的願望。根據美聯儲（Federal Reserve）的數據，2022年，非洲裔家庭與白人家庭每100元的財富差距約為15元。她說：「現在是我們改變這些數字的時候了。」

普魯特說，他已經在經營企業方面得到了一些很好的經驗。他從父母給他的50元種子基金開始創業，父母為他開了一個銀行帳戶。他用這筆錢購買他要銷售的產品，並很快將這筆錢變成了200元。他正在擴大自己的產品線，從一位最近搬到日本的朋友那裡進口日本零食。

該校四年級教師耶格（Benita Yeage）稱學生在創建企業的過程中，「他們的大腦真的看到了可能的未來，看到這些真是太酷了。」

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