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嚴歌苓新書分享會 書迷擠爆舊金山總圖

記者王子涵／舊金山報導
嚴歌苓稱讚舊金山是世界上最美麗的城市之一。（記者王子涵╱攝影）
嚴歌苓稱讚舊金山是世界上最美麗的城市之一。（記者王子涵╱攝影）

華文知名作家、編劇嚴歌苓新書「米拉蒂」分享會14日在舊金山總圖書館舉行，灣區超百位書迷前來支持。嚴歌苓告訴本報，對於書迷的熱情感到驚訝，「有這樣的讀者群，我肯定是堅持寫下去、出下去。」

「米拉蒂」是嚴歌苓與其先生自組出版社後，出版的首部新書，也是其在海外創作並獨立發行的首部作品。

現場不少年輕的書迷見到嚴歌苓本人，誇讚她優雅美麗。老讀者也慕名而來，稱嚴歌苓是中國女性作家的代表人物，是勇敢、率真、自律的人。在兩個小時的分享和問答環節後，是新書簽售環節，眾多書迷抱著新書與之合影。

嚴歌苓著作頗多，小說「陸犯焉識」、「少女小漁」、「扶桑」、「天浴」、「芳華」等膾炙人口，作品多次被改變成電影和電視劇。在徐州鐵鏈鎖脖八孩母親事件中，她批評中國當權者，遭到封殺，隨後來到海外繼續創作。

嚴歌苓介紹，「米拉蒂」講述了80年代，年輕藝術家和剛剛擺脫勞教懲罰的老一輩藝術家，這兩代人的在那個時代所感受到的自由和創作上的無限可能性，以及在80年代最後一年的幻滅感。

嚴歌苓曾在舊金山灣區生活多年，這段生活經曆啟發她創作出如代表作扶桑，和一系列短中篇小說。她稱讚舊金山是世界上最美麗的城市之一，是華人居住最多的地方。「包容性、文化多樣性是很明顯的，比美國其他城市都更多樣。」

嚴歌苓的老讀者慕名而來，稱其是中國女性作家的代表人物，是勇敢、率真、自律的人。（...
嚴歌苓的老讀者慕名而來，稱其是中國女性作家的代表人物，是勇敢、率真、自律的人。（記者王子涵／攝影）

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