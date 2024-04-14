鋰電池故障 引發山景城住宅火災

山景城Moorpark Way 600街區一棟複合式住宅11日晚間發生火災，起火原因確定為充電設備故障。（取自山景城市府網站）

山景城Moorpark Way 600街區一棟複合式住宅11日晚間發生火災。火災從11時28分開始，消防部隊到達前居民已設法離開建築物。在山景城警方和消防員的共同努力下，大火被撲滅。引起火災的是二樓一間公寓臥室內的鋰離子電池。

火災中沒有人員傷亡報告。受影響公寓的居民從加州 專業消防員公會（California Professional Firefighters）的緊急援助計畫中收到了價值250元的禮品卡。在建築修復期間，物業還為他們安排了臨時住所。

這場火災造成了大約1萬元的損失，起火原因被確定為充電設備故障。

國家消防協會（National Fire Protection Association）建議居民遵循在家中使用鋰離子電池和充電的安全指南，包括：為每個裝置使用正確的電池和充電線，不要在枕頭、床或沙發下為裝置充電，也不要讓電池過度充電。 訪問國家消防局網站，閱讀完整的安全建議：www.nfpa.org/education-and-research/home-fire-safety/lithium-ion-batteries。