居民抱怨街頭飆車 籲市府動起來

4月7日凌晨3時，一場非法飆車秀在海灣大橋金銀島（Treasure Island）向東行駛的車道上演，十幾輛車在橋面上原地漂移，阻斷了舊金山連接東灣的道路多達20多分鐘。（本報檔案圖）

灣區 居民苦於非法街頭飆車（Sideshow）已久，對它帶來噪音、危險和警方缺乏有效反應感到沮喪，呼籲市政府採取更果斷的行動。

每到周末的夜晚，灣區各地總會有一些路口被非法街頭飆車雜耍活動佔據，導致交通堵塞，居民無法回家，警察出動也被圍觀的人群和停放的車輛擋在外圍，束手無策。參與或觀看非常飆車活動的，通常僅10幾至20歲，他們利用社交網路組織活動、傳播訊息和警察「打游擊」，有時一個晚上會輾轉幾個不同的城市。而一些觀看者為了尋求刺激，喜歡圍著正在飄移的車輛，比誰靠得更近，造成了多起受傷事故。此外，這類活動上也發生過打架甚至槍擊。

舊金山 Candlestick公園區域長期以來都街頭飆車雜耍的重災區。不願透露全名的華人 李先生告訴記者，他自2018年中旬搬到附近以後，時不時就會在半夜聽到外面傳來汽車飄移時輪胎與路面摩擦時發出的刺耳聲音，也經常伴隨著警笛聲。第二天出門路面上一定能看到一圈一圈的輪胎印記。出於安全考慮，他從來都不會在晚上去公園那邊。

李先生說，他起初以為這只是發生在他所住區域的個別現象，但近兩年，在新聞上看到愈來愈多關於街頭飆車雜耍的報導，而且經常發生在類似舊金山市居民區或海灣大橋這種交通要道上，情況已愈演愈烈。「我很能理解那些住在（街頭飆車雜耍地點）旁邊的人的心情，」他說，「這就是政府和警察不作為的後果。」

網路平台NewsBreak上的評論反映了同樣的觀點，大多數人表示沮喪，並呼籲對參與雜耍的人進行更嚴厲的處罰。 許多網友建議，參加這些餘興節目應該被定為重罪，對參與者和觀看者都處以巨額罰款和監禁。 有些人甚至建議沒收並出售在這些活動中使用的車輛，以收回治理所使用的資源成本。

一名網友寫道：「將參加比賽定為重罪，將觀看比賽定為輕罪。將參賽者的汽車拖走60天，將觀眾的汽車拖走30天。對參賽者處以1萬美元的罰款，對觀眾處以5000美元的罰款。 」

一些讀者表達了對警察和政客的不滿，指責他們不允許警察有效地開展工作並削弱了他們的權力。「當政客不讓警察履行職責並繼續削減他們的權力時，就會發生這種情況。」另一名網友寫道。

然而，並非所有評論都支持更嚴厲的處罰。 有網友建議，城市應該為舉辦街頭飆車雜耍提供一個安全的空間。他們認為這可能是防止公共道路中斷並確保安全的解決方案。「這些孩子可以在安全區域進行此操作並付費觀看，比如空的停車場？」